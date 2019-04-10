Samsung kullanıcıları en fazla Google Pixel cihazlara geçiş yapıyor!

Google, Pixel cihazları ile kullanıcıları diğer Android telefonlardan uzaklaştırıyor. CounterPoint tarafından hazırlanan rapor tam olarak bunu kanıtlar nitelikte.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A20e: Küçük ekranlı A serisi

En fazla Samsung’tan geçiş var!

CounterPoint tarafından hazırlanan rapora göre Google Pixel 3 kullanıcılarının yüzde 51’i eski telefon olarak Samsung’u kullanırken, yüzde 18’i Apple, yüzde 14’ü Motorola ve yüzde 17’si ise diğer marka cihazlardan Google Pixel 3’e geçiş yapmış.

Bir diğer yandan OnePlus 6T kullanıcıları, eski telefon olarak yine Samsung kullanırken bu oran yüzde 37 olarak karşımıza çıkıyor. Apple marka telefondan OnePlus 6T’ye geçenlerin oranı yüzde 16, LG’den OnePlus 6T’ye geçenlerin oranı yüzde 15 ve diğer cihazlardan OnePlus 6T’ye geçenlerin oranı ise yüzde 32 olarak görünüyor.

Sonuç olarak her iki telefona da en fazla Samsung kullanıcıları geçiş yapmış görünüyor. Bu verilere bakacak olursak Samsung kullanıcılarını bu markalara kaptıracak gibi görünüyor.