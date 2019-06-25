Samsung kamera sensörünün ilk çekim örnekleri ortaya çıktı!

Samsung geçtiğimiz haftalarda tanıttığı 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen yeni kamera sensörünü tanıtmıştı. Sensörün ilk fotoğraf çekim örneği paylaşıldı.

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Samsung yeni kamera sensörüyle neler sunuyor?

Uzun yıllar süren megapiksel savaşlarının bitişinin ardından akıllı telefon üreticileri MP büyüklüğünden ziyade kamera yeteneklerine odaklanmışlardı. Bu yıl ise dünyanın önde gelen kamera sensörü üreticilerinin de katkısıyla megapiksel savaşları yeniden başladı. Fakat gelişen teknolojinin de sayesinde çok sayıdaki pikselin bilgileri birleştirilerek daha kaliteli fotoğraflar oluşturuluyor. Bu savaşı ilk tetikleyen Sony‘nin 48 MP çözünürlükteki yeni sensörünü duyurması oldu. Bu sensör sayesinde kullanıcılara her dört pikselin birleştirildiği, daha kaliteli ve görece küçük boyutlu fotoğraflar çekebilme imkanı sunuluyordu. Sensör, 2019 yılında piyasaya çıkan pek çok akıllı telefonda kullanılıyor.

Son yıllarda kamera sensörü üretimi konusunda kendini daha da geliştiren Samsung da Sony‘ye bir cevap verdi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikle 64 MP‘lik kamera sensörünü tanıtmıştı. Sony‘ninkiyle aynı sistem kullanılarak dört piksel birleştirilerek 16 MP boyutunda fotoğraflar üretilebiliyor. Sektörde Japon rakibinin sensörü kadar yaygınlaşması beklemeyen kamera sensörünün Samsung telefonları dışında Realme telefonlarda da kullanılması bekleniyor.

Yaptığı sızdırmalarla tanınan Ice Universe 64 MP‘lik sensörün ilk fotoğraf çekimi örneğini paylaştı. Fotoğrafın henüz tanıtılmayan RealMe markalı bir cihazdan çekilmiş durumda. Örnekten de anlaşıldığı gibi bu yeni sensör yüksek çözünürlüğün yanı sıra gelişmiş düşük ışık performansı, daha dengeli bir pozlama, daha hızlı otomatik netleme ve daha da gelişmiş bir HDR modu vadediyor.