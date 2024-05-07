HUAWEI Pura 70 serisi telefonları ve yeni akıllı bilekliği Fit 3 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.
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HUAWEI Pura 70 Serisi elimizde! | Çok yakında Türkiye’de
Bu videoda çok yakında ülkemizde de satışa çıkacak olan HUAWEI Pura 70 serisi telefonları ve yeni akıllı bilekliği Fit 3 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz. Türkiye lansmanı yapılan telefonlar ülkemizde hangi fiyatla geleceği katıldığımız lansmanda belirtilmese de amiral segmentindeki diğer rakipleriye benzer fiyatta olacağı kesin gibi. Avrupa’da satışa çıkan Pura 70 serisi telefonlar, ülkemizde de birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda.
Bu videodaki Pura70 serisi ürünlerin tamamı ülkemizde satışa çıkıyor. Serinin Pro Plus versiyonu haricinde Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki siz telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde başarılı satışa ulaşabilecek mi? Telefonlar hakkındaki kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
HUAWEI Pura 70 Serisi Avrupa Fiyatları
- HUAWEI Pura 70 (12 GB + 256 GB): 999 Euro
- HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB + 512 GB): 1.199 Euro
- HUAWEI Pura 70 Ultra (16 GB + 512 GB): 1.499 Euro
HUAWEI Pura 70 Özellikleri
- Renk: Siyah- Beyaz
- Boyut: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm
- Ağırlık: 207 gram
- Koruma: Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68
- Ekran: 6,6 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9000S1
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Grafik: Maleoon 910
- Kamera: 50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 12 MP f.3.4 OIS
- Zoom: 5x optik zoom / 50x dijital
- Ön Kamera: 13 MP f2.4
- Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)
- İşletim Sistemi: EMUI 14.2
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC
- Batarya: 4900 mAh
- Şarj: 66 Watt Super Charge
- Kablosuz Şarj: 50 Watt
HUAWEI Pura 70 Pro Özellikleri
- Renk: Siyah- Beyaz
- Boyut: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 220 gram
- Koruma: Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68
- Ekran: 6,8 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9010
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Grafik: Maleoon 910
- Kamera: 50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 48 MP f.2.1 OIS
- Zoom: 3,5x optik zoom / 100x dijital
- Ön Kamera: 13 MP f2.4
- Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)
- İşletim Sistemi: EMUI 14.2
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC
- Batarya: 5050 mAh
- Şarj: 100 Watt Super Charge
- Kablosuz Şarj: 80 Watt Super Charge
HUAWEI Pura 70 Ultra Özellikleri
- Renk: Yeşil – Kahverengi – Siyah
- Boyut: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 226 gram
- Koruma: Kristal Zırh Kunlun Glass / IP68
- Ekran: 6,8 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9010
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Grafik: Maleoon 910
- Kamera: 50 MP (f1,6-f4) 1 inç SS-OIS + 40 MP f.2.2 + 50 MP f.2.1 OIS
- Zoom: 3,5x optik zoom / 100x dijital
- Ön Kamera: 13 MP f2.4
- Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)
- İşletim Sistemi: EMUI 14.2
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC
- Batarya: 5200 mAh
- Şarj: 100 Watt Super Charge
- Kablosuz Şarj: 80 Watt Super Charge