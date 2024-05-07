HUAWEI Pura 70 serisi telefonları ve yeni akıllı bilekliği Fit 3 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.

İlginizi çekebilir; HUAWEI Pura 70 Serisi Avrupa’da Satışta! | Türkiye’de Ne Kadar Olur?

Bu videoda çok yakında ülkemizde de satışa çıkacak olan HUAWEI Pura 70 serisi telefonları ve yeni akıllı bilekliği Fit 3 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz. Türkiye lansmanı yapılan telefonlar ülkemizde hangi fiyatla geleceği katıldığımız lansmanda belirtilmese de amiral segmentindeki diğer rakipleriye benzer fiyatta olacağı kesin gibi. Avrupa’da satışa çıkan Pura 70 serisi telefonlar, ülkemizde de birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda.

Bu videodaki Pura70 serisi ürünlerin tamamı ülkemizde satışa çıkıyor. Serinin Pro Plus versiyonu haricinde Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki siz telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde başarılı satışa ulaşabilecek mi? Telefonlar hakkındaki kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HUAWEI Pura 70 Serisi Avrupa Fiyatları

HUAWEI Pura 70 (12 GB + 256 GB): 999 Euro

999 Euro HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB + 512 GB): 1.199 Euro

1.199 Euro HUAWEI Pura 70 Ultra (16 GB + 512 GB): 1.499 Euro

HUAWEI Pura 70 Özellikleri

Renk: Siyah- Beyaz

Siyah- Beyaz Boyut: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm

157,6 x 74,3 x 7,95 mm Ağırlık: 207 gram

207 gram Koruma: Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68

Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68 Ekran: 6,6 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz

6,6 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz İşlemci: Kirin 9000S1

Kirin 9000S1 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Grafik: Maleoon 910

Maleoon 910 Kamera: 50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 12 MP f.3.4 OIS

50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 12 MP f.3.4 OIS Zoom: 5x optik zoom / 50x dijital

5x optik zoom / 50x dijital Ön Kamera: 13 MP f2.4

13 MP f2.4 Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)

8K (Arka) + 4K (Ön) İşletim Sistemi: EMUI 14.2

EMUI 14.2 Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC

4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC Batarya: 4900 mAh

4900 mAh Şarj: 66 Watt Super Charge

66 Watt Super Charge Kablosuz Şarj: 50 Watt

HUAWEI Pura 70 Pro Özellikleri

Renk: Siyah- Beyaz

Siyah- Beyaz Boyut: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm

162,6 x 75,1 x 8,4 mm Ağırlık: 220 gram

220 gram Koruma: Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68

Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68 Ekran: 6,8 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz

6,8 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 512 GB

512 GB Grafik: Maleoon 910

Maleoon 910 Kamera: 50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 48 MP f.2.1 OIS

50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 48 MP f.2.1 OIS Zoom: 3,5x optik zoom / 100x dijital

3,5x optik zoom / 100x dijital Ön Kamera: 13 MP f2.4

13 MP f2.4 Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)

8K (Arka) + 4K (Ön) İşletim Sistemi: EMUI 14.2

EMUI 14.2 Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC

4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC Batarya: 5050 mAh

5050 mAh Şarj: 100 Watt Super Charge

100 Watt Super Charge Kablosuz Şarj: 80 Watt Super Charge

HUAWEI Pura 70 Ultra Özellikleri