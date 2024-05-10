Samsung’un Note serisinden beri akıllı telefon kalemleri hayatımıza girmiş durumda. Ne yazık ki Samsung, Note serisinin sonunu getirdi. Artık S serisinin Ultra versiyonları kalem ile birlikte geliyor. Ancak kalemli bir telefon almak isteyenlerin tek seçeneği bu olduğu için kesenin ağzını açmak zorunda kalıyorlar. Geldiğimiz noktada bugün ise Motorola, kalem destekli yeni akıllı telefonu olan Moto G Stylus 2024 modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Moto G Stylus 2024 neler sunuyor?

Moto G Stylus 2024, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte ve pOLED bir ekran paneli ile birlikte geliyor. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, 1200 nit tepe parlaklık ve 240 hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor.

Moto G Stylus 2024, kaputun altında Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti 5G destekli bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 6 Gen 1 yonga setine tek bir varyasyon eşlik ediyor:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 399,99 dolar

Moto G Stylus 2024, 30W kablolu şarjı ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alıyor.

Kamera tarafında ise Moto G Stylus 2024 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 13 MP ultra geniş kamera (120° FOV) eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

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Akıllı telefon bünyesinde bir Stylus kalem ile birlikte geliyor. Bu kalem için telefonun içerisinde bir yuva bulunuyor.