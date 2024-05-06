Daha öncesinde sizlere Samsung Galaxy A55 5G modelinin kutu açılışını, incelemesini, oyun performansını, POCO X6 Pro ile kıyaslamasını ve almamak için 5 neden videosunu paylaşmıştık. Şimdi ise almak için 5 neden videosuyla karşınızdayız.

Sizce orta üst segmentte en güçlü telefon hangisi? Hangi telefonu almak daha mantıklı? Eğer siz de Samsung Galaxy A55 5G kullanıyorsanız telefon hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Samsuns Galaxy A55 5G kutu açılışı: https://youtu.be/HRptG6fTask

Samsung Galaxy A55 5G oyun testi: https://youtu.be/woPd7Zdwg9E

Samsung Galaxy A55 5G inceleme: https://youtu.be/yC0Wnayvq3A

Samsung Galaxy A55 5G almamak için 5 neden: https://youtu.be/CduceO-z1L4

Samsung Galaxy A55 5G vs POCO X6 Pro: https://youtu.be/f9AYNUwfof8

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