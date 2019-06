Realme, 64MP kameralı telefonunu tanıtacak

Realme firması çok yakında 64MP sensörünü kullanan telefonunu tanıtacak. 64MP değerini ilk kez Samsung Galaxy A70s modelinde ortaya çıkmıştı ancak bu model tanıtılmamıştı. Samsung‘un kendi üretimi olan GW1 sensörü akıllı telefonlar üzerinde ilk 64MP değerini kullanan sensör idi.

İlginizi çekebilir: Asus ROG Strix XG32VQR incelemesi | Aradığınız her şey bu monitörde!

Bu sensörü bu kez Realme firmasının yeni telefonunda da görüyor olacağız. Realme 4 olması beklenen telefon dört kameralı bir telefon olacak. Bu kameralarda ana kamera harici herhangi bir bilgi mevcut değil.

Akıllı telefonlar arasında en yüksek değerlere sahip kamera sensörü cihazda yerini alacak. 1/1,72 diyaframa sahip lens 1,6 µm megapiksel çekim yapabilecek. Bu donanım Tetracell olarak adlandırılıyor 16MP çözünürlüğünde çıktı verebiliyor.

Realme üst düzey yöneticisi Madhav Sheth, Twitter üzerinden bu model ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve ufak bir söz ekledi. Yeni bir Premium Katili telefonu üzerinde çalıştıklarını ve kamera özelliklerini ekledikten sonra çekilmiş fotoğrafları görebilmek için #DareToLeap etiketini takip edin dedi.

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72” sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more “knockout” shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm

— Madhav X (@MadhavSheth1) June 24, 2019