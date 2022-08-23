Samsung Internet, yeni bir beta güncellemesi aldı. Bu güncelleme, temel olarak, yeni yapay zeka destekli işlev sayesinde kullanıcıları izleyicilerden ve yapımlardan gelen çevrimiçi tehditlere karşı korumayı amaçlamaktadır.

Gizlilik odaklı özellikler

Samsung Internet 19.0 beta sürümündeki yeni Gizlilik Bilgisi özelliği ile kullanıcılar bir web sitesine bağlantılarının ne kadar güvenli olduğunu hızlı bir şekilde kontrol edebilir, kaç izleyicinin engellendiğini görebilir, çerezleri kontrol edebilir ve silebilir ve konum, kamera, ve mikrofonu adres çubuğundaki Kilit Simgesine dokunarak kolayca yapabilirsiniz.

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Yapay zeka destekli Akıllı izleme önleme işlevi, sınıflandırılmış izleyicilerle işbirliği yapan etki alanlarını algılamayı ve korumayı amaçlar. Ayrıca, geliştirilmiş benzer kimlik avı algılama özelliği, benzer bir URL kullanarak istemeden dolandırıcılık amaçlı bir siteye gittiklerinde kullanıcıları uyarır.

Bunun sonucunda kullanıcıların kişisel bilgilerini kötü niyetli aktörlere açıklamaları engellenmektedir. Kullanıcılar artık, geçen hafta boyunca günlük olarak engellenen reklam sayısını gösteren bir grafiğe bakarak gizlilik ayarlarının ne kadar iyi çalıştığını görebilirler.

Diğer İyileştirmeler

dd-ons artık Gizli modda çalışıyor. Ancak, daha fazla kontrol için bu özellikler Eklentiler menüsünden kolayca açılıp kapatılabilir. PC Chrome tarayıcısı ve Samsung kullanıcıları ile, Samsung Internet’in Chrome Uzantısını kullanarak kullanıcıların yer imlerini senkronize etme yeteneği sunuyor.

Kaynak: Samsung