Mozilla, bu açık kaynaklı, platformlar arası web tarayıcısındaki en son iyileştirmelere dayanan Firefox 104’ü duyurdu. Yeni güncelleme bugun itibari ile dağtılacak. İşte göze çarpan yenilikler.

Firefox’a yapılan bu dört haftalık güncelleme, heyecan verici bir yenilik taşımıyor, ancak bu açık kaynaklı web tarayıcısı aşamalı olarak geliştirmeye devam ediyor. Firefox 104’ün tartışmasız en heyecan verici yanı, artık simge durumuna küçültüldüğünde veya kapatıldığında ana kullanıcı arayüzünü kısacak.

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Firefox kullanıcı arayüzünün kendisini arka plan sekmelerinin işlenmesine benzer şekilde küçülterek veya diğer pencerelerin arkasında küçülterek, sistem yükünü azaltarak ve dolayısıyla pil ömrünü / güç verimliliğini artırarak performansa yardımcı olacak.

İçindekiler Diğer önemli iyileştirmeler

Diğer önemli iyileştirmeler

Disney+ için resim içinde resim modu için altyazı desteğini ekledi.

için resim içinde resim modu için altyazı desteğini ekledi. PDF görüntüleyici artık metin yazma/çizim/imza ve diğer küçük değişiklikleri destekliyor.

Geliştirici cephesinde, Firefox 104, en son eşleşen öğeyi veya dizinini kolayca bulmak için birkaç yeni yöntem ekledi, SVGStyleElement.disabled özelliği artık bir SVG stili öğesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Firefox 104 sürümünü Ftp sunucusu üzerinden hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Güncelleme bugun akşam saatlerinde yayınlanacak.