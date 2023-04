Samsung Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonların duyurusuna yaklaştıkça, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile ilgili bir dizi yeni söylentiler ortaya çıktı. Şimdi, en son sızıntı muhtemelen üst uç Fold modelinin tüm özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar.

Haber, Twitter’da en son bilgileri paylaşan @TheGalox_ adlı duyumcudan geldi. Tweet’e bakıldığında, sızıntı Galaxy Z Fold 5’in birincil ekranı için uzun bir 7,6 inç AMOLED ekrana ve 6,2 inç AMOLED harici ekrana sahip olacağını paylaştı. Her iki panel de 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu ekranlar ayrıca önceki nesil modelden daha parlak olacak. Galaxy Z Fold 5’in ekran altında bir selfie kamerası da barındırması dikkat çekiyor.

Kaputun altında, amiral gemisi premium sınıf katlanabilir telefon, görünüşe göre 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB, 512GB ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilecek bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC ile donatılacak. Ayrıca 50 megapiksel, 12 megapiksel ve 10 megapiksel sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Birincil kameranın 30 fps’de 8K’ya kadar kaydı destekleyecek.

İlginizi çekebilir: Samsung Kan Kaybetmeye Başladı! Gelirler Düştü!

Bazı tasarım iyileştirmelerinden bahsedecek olursak, daha az fark edilir bir kırışıklık ve kapatıldığında daha küçük bir boşluk için yeni bir menteşe mekanizması, daha ince ve daha hafif model, Gorilla Glass Victus 2 ve IPX8 su geçirmezlik ile gelecek. Diğer önemli özellikler arasında, geliştirilmiş titreşim motorları, S Pen desteği, geliştirilmiş hoparlörler ve Android 13 OS tabanlı One UI 5.1.1 yer alıyor.

Galaxy Z Fold5

• 7.6 inch inner & 6.2 inch outer 120hz Amoled Displays

• Brighter than the previous model

• Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

• 12gb LPDDR5 ram + 256/512/1TB UFS 4.0 storage

• 50/12/10 cameras

• Up to 8K 30fps video recording

• Improved Speakers

… pic.twitter.com/4VIws0k7Je

— Anthony (@TheGalox_) April 25, 2023