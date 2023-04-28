Samsung, 31 Mart 2023’te sona eren 2023’ün ilk çeyreği için yıllık %10 düşüşle 63,75 trilyon won (yaklaşık 47,53 milyar dolar) konsolide gelirle kazanç bildirdi. Şirket, yıllık yüzde 95,44 düşüşle 0,64 trilyon won faaliyet karı elde ederek 14 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Samsung, zayıf sonuçları bellek işindeki zayıf talebe, ekonomik yavaşlamanın ortasında dökümhane işindeki kullanım oranlarındaki düşüşe ve devam eden zayıf talebe ve zayıflayan tüketici harcamalarına bağladı.

Bununla birlikte, birinci sınıf Galaxy S23 serisinin güçlü satışları ve birinci sınıf TV’lere odaklanan gelişmiş satış karması sayesinde DX bölümünün sonuçları iyileşti. MX ve Ağlar işletmeleri, yıllık yüzde 2 düşüşle 31,82 trilyon won konsolide gelir bildirdi. Bölüm, yeni piyasaya sürülen Galaxy S23 serisinin, özellikle premium model Galaxy S23 Ultra’nın güçlü satışları sayesinde, yıllık bazda %3,14 ve çeyreksel bazda yüzde 75,89 artışla 3,94 trilyon won işletme karı bildirdi. Ayrıca, Samsung’a göre işletme çapında operasyonel verimliliği artırma çabaları, işletme karında önemli bir artışa katkıda bulundu.

İkinci çeyrekte, Samsung, genel akıllı telefon pazarı hacminin bir miktar artması, ancak QoQ değerinde düşüş beklenmesiyle, pazarın düşük-orta segmentinde talepte bir toparlanma bekliyor. Şirket, katlanabilir telefon kategorisine yönelik pazarlama çalışmalarını artırırken Galaxy S23 serisinin istikrarlı satışlarını desteklemeye odaklanacak.

A serisi için Samsung, Galaxy A54 ve Galaxy A34 gibi temel teknik özelliklerdeki yükseltmelerle daha güçlü bir premium deneyim sunan yeni ürünlere odaklanarak satışları artırmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, ürün gruplarını verimli bir şekilde yönetmek ve ek satış stratejileri uygulamak için sürdürdüğü çalışmalarla çift haneli karlılığı korumayı hedefliyor. Samsung, küresel ekonomik toparlanma belirtileri arasında yılın ikinci yarısında MX işinde premium segmentte güçlü talep bekliyor.

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Ayrıca Samsung, farklılaştırılmış ve rafine kullanıcı deneyimleri sunan yeni katlanabilir modelleri piyasaya sürmek, lansmandan itibaren katlanabilir satışları artırmak ve küresel katlanabilir akıllı telefon pazarındaki liderliğini güçlendirmek için iş ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmayı planlıyor.