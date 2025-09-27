Teknoloji devi Samsung, akıllı ev platformu SmartThings için uzun süredir beklenen entegrasyonu sonunda hayata geçirdi. Bu yılın başlarında Hyundai Motor Group ile yapılan iş birliğinin ilk meyvesi olan “Evden Arabaya” özelliği, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış durumda. Bu yeni özellik sayesinde, SmartThings ekosistemi artık sadece evinizdeki cihazları değil, aynı zamanda otomobilinizi de kontrol etme imkânı sunarak bağlantılı yaşam deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Samsung’dan Çığır Açan Yenilik: SmartThings ile Evler ve Arabalar Birleşiyor!

“Evden Arabaya” olarak isimlendirilen bu yenilikçi fonksiyon, SmartThings uygulaması üzerinden aracınızın pek çok temel özelliğine uzaktan erişim sağlıyor. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla otomobillerinin motorunu çalıştırabilecek, klima ayarlarını düzenleyebilecek, kapı kilitlerini kontrol edebilecek ve araç durumunu anlık olarak görüntüleyebilecek.

Bu özellikler, özellikle yola çıkmadan önce aracını hazırlamak isteyenler için büyük bir konfor sunuyor. Samsung’un geliştirdiği bu sistem, SmartThings platformunun ne kadar esnek ve güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Entegrasyonun en dikkat çekici yanlarından biri ise otomatik rutinler oluşturma yeteneği. Örneğin, evinizin kapısını kilitleyip dışarı çıktığınızda, arabanızın motorunun otomatik olarak çalışmasını ve klimanın istediğiniz sıcaklığa ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu özellik, şimdilik Güney Kore’de kullanıma sunulmuş olsa da, yakın gelecekte diğer pazarlarda da aktif hale getirilecek. Bu sistemden faydalanmak için Hyundai, Kia ve Genesis marka araçlarda belirli bilgi-eğlence sistemleri ve aktif abonelikler gerekecek olması, SmartThings kullanımını daha özel bir hale getiriyor.

Samsung, güvenlik konusuna da büyük önem veriyor ve bu doğrultuda SmartThings Safe özelliğini de duyurdu. Bu özellik, uygulama içinde yer alan ve ana ekrana eklenebilen bir yardım butonu olarak çalışıyor. Bu butona dokunulduğunda, önceden belirlenmiş kişilere anında GPS konumunuz ve bir yardım talebi gönderiliyor.

Bu bildirimler, mobil cihazlardan akıllı televizyonlara kadar geniş bir yelpazede görüntülenebiliyor, böylece SmartThings kullanıcılarına ek bir güvenlik katmanı sunuluyor.

Ayrıca, mevcut “Ev Hayatı” özelliğine de yeni güncellemeler getirildi. Artık sahip olunan cihazlara ve ilgi alanlarına göre otomatik rutin önerileri sunulacak. Bununla birlikte, kullanıcılar artık cihaz bilgilerini doğrudan Samsung’un web sitesine bağlayarak servis veya onarım taleplerini çok daha kolay bir şekilde yönetebilecek.

Cihaz durum bilgilerini iletme ve geçmiş onarım kayıtlarını kontrol etme gibi yetenekler, SmartThings platformunun ne kadar kapsamlı bir çözüm haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Siz SmartThings hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.