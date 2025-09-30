Son günlerde tüm dünyanın dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. Taliban yönetimindeki Afganistan’da internet erişiminin tamamen kapatıldığı bildirildi. Peki bu kararın halk üzerindeki etkileri ne olacak?

Afganistan’da internet erişimi kökünden kesildi!

Afganistan’da internet hizmetleri ani bir kararla tamamen durduruldu. Taliban yönetimi, ülkenin dış dünya ile iletişimini kopardı. Bu gelişme yalnızca haberleşme ve sosyal medya kullanımını değil, aynı zamanda iş dünyasını, eğitim faaliyetlerini ve uluslararası bilgi akışını da doğrudan etkiledi. Türkiye’den bakıldığında, bu durumun bölgedeki insanlara çok ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuracağı yorumları yapılıyor.

Taliban yönetiminin bu adımı, aynı zamanda ülke içinde denetimi sıkılaştırmak için atılmış bir hamle olarak değerlendiriliyor. İnternet kapatması, bilgi akışını engelleyerek dışarıya haber ulaşmasını da büyük ölçüde kesti. İnsanlar artık en basit iletişim kanallarına bile erişemiyor, e-posta gönderemiyor, sosyal medya platformlarında haberleşemiyor. Modern dünyada bunun bir tür “dijital izolasyon” anlamına geldiği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir: TBMM 5G teknoloji ile yeni yasama yılına başlıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taliban’ın aldığı bu karar sizce Afganistan halkına nasıl yansıyacak? Erişimin böylesine radikal şekilde kesilmesi, sizce bir ülkenin geleceğini tamamen karanlığa gömer mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!