Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtım videosu sızdırıldı!

Samsung, Galaxy Z Flip 5G ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çoğu detayı öğrenilen katlanabilir akıllı telefonun tanıtım videosu sızdırıldı.

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Galaxy Z Flip 5G’nin tanıtım videosu ortaya çıktı!

Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G ile kullanıcıların ve hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın önümüzdeki ay tanıtacağı cihazın bilindiği üzere çoğu özelliği ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılarda payı olan Evan Blass şimdi de cihazın tanıtım videosunu takipçilerine Twitter üzerinden paylaştı. Video sayesinde cihaza yakından bakma fırsatı elde edilirken, renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu. Mistik bronz renginin bu seride de yer alacağı öğrenildi.

Tasarımı dışında amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Galaxy Z Flip 5G, gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden almakta. 8 GB RAM 256 GB depolama seçeneği ile bizleri karşılayan cihaz, 6.7 inç delikli ekran ile bizleri karşılamakta. Ön tarafta bir adet 10 MP değerinde kameraya yer verilir iken, arka tarafta çift kamera bizleri karşılıyor. İki kamera da 12 MP değerini alırken, biri ana kamera biri de ultra geniş açı olarak belirlenmiş. 3300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak Galaxy Z Flip 5G, Android 10 tabanlı OneUI 2.5 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan cihaz 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından gerçekleştirilecek Unpacked etkinliği ile tanıtılacak. Bakalım Samsung, yeni katlanabilir telefonu ile beğenileri üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.