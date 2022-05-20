Samsung cephesinin yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 hakkında birçok iddia bulunuyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihazların tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında daha farklı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Son gelen haberler, serinin küçük ekranlı modeli olan Galaxy Z Flip 4’ün batarya kapasitesini ortaya çıkardı. Samsung, önceki nesilde çokça eleştirilen pil sorununun çözümünü bataryayı büyütmekte bulmuş gibi görünüyor!

Önceki Nesile Göre Yaklaşık %10 Kapasite Artışı!

Cihaz hakkındaki birçok sızıntı, bataryanın toplam kapasitesinin önceki seriye göre büyüyeceğini ve cihazda tek bir pil hücresi yerine iki adet pil hücresi bulunacağına işaret ediyordu. Çin’de zorunlu olan 3C sertifikasyon belgelerinde ortaya çıkan bilgiler, sızıntı haberlerini doğrular nitelikte.

Öyle ki bu bilgilere göre, cihazda iki adet pil hücresi bulunacak ve bu iki hücrenin toplam kapasitesi 3595 mAh olacak. Bunun önceki nesilde bulunan 3300 mAh büyüklüğündeki bataryadan yaklaşık olarak %10 oranında daha büyük olduğu görülüyor. Cihazda iki adet pil hücresi bulunmasının nedeni ise şarj dolumunun hızlandırılması ve pilin sağlığının korunmak istenmesi olabilir. Zira Xiaomi gibi bazı markalar da bu nedenlerle birçok cihazında iki adet pil hücresine yer veriyor.

Her ne kadar iki pil hücresi kullanan üreticiler genelde bu hücrelerin büyüklüğünü eşit tutsa da, Samsung tarafı bunu tercih etmemiş. Zira bir hücre 1040 mAh büyüklüğündeyken, diğer hücre ise 2555 mAh büyüklüğe sahip.

Bunun yanında belgelerde ortaya çıkan 3595 mAh değerinin de cihazın nominal (minimum) kapasite değeri olduğunu söylemekte fayda var. Nominal değere ek olarak bir de tipik değer bulunuyor. Her ürünün pil kapasitesi farklı olsa da tipik değer, bir partideki her ürünün gerçek pil kapasitesinin ortalama değeri anlamını taşıyor ve bu değer cihazların özellik listesinde görmeye alıştığımız değer. Nominal (minimum) kapasite değeri, cihazın tipik değerinden genelde daha düşük oluyor. Bu da Galaxy Z Flip 4’ün özellik listesinde 3595 mAh’den daha büyük bir sayıyı cihazın tipik kapasite değeri olarak göreceğimiz anlamına geliyor.

Cihaz hakkında ortaya çıkan sızıntılara bakılırsa, tasarım alanında önceki modele önemli ölçüde benzemesi beklenen Galaxy Z Flip 4’te asıl değişiklik cihazın içerisinde yer alıyor. Bunlar arasında artan batarya kapasitesi, Snapdragon 8 Gen 1+ gibi yenilikler yer alıyor. Artan batarya kapasitesi ve önceki işlemcilere göre verimlilik anlamında geliştirmeler sunması beklenen Snapdragon 8 Gen 1+ sayesinde Galaxy Z Flip 4 önceki modelden daha iyi bir pil başarımına sahip olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Flip 4’te daha büyük bir batarya kullanılması doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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