Teknoloji dünyasında sızıntılar genellikle donanım özellikleri veya tasarım detaylarıyla ilgilidir. Ancak bu sefer Güney Koreli teknoloji devi Samsung cephesinden gelen haberler, oldukça farklı bir konuya parmak basıyor. Henüz Galaxy S25 serisi bir süredir piyasadayken, gözler şimdi 2026 yılında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ailesine çevrildi.

Şirketin gelecek planlarını şimdiden yaptığına dair güçlü sinyaller alıyoruz. Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un lansman tarihi belirlerken sadece lojistik veya üretim süreçlerini değil, kültürel inançları da göz önüne aldığını gösteriyor. Peki bu durum Galaxy S26 çıkış tarihini nasıl etkileyecek?

Galaxy S26 çıkış tarihi batıl inançlara takıldı

Güney Kore kaynaklı News1 tarafından paylaşılan rapora göre Samsung, Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülme tarihi olarak 11 Mart 2026‘yı hedefliyor. Bu tarihin seçilmesinin arkasında ise oldukça ilginç bir sebep yatıyor. Takvimler o hafta 13 Mart’ı gösterdiğinde günlerden Cuma olacak.

Batı kültüründe “13. Cuma” (Friday the 13th) kavramı, yaygın bir şekilde uğursuzlukla ilişkilendiriliyor. Samsung’un, küresel pazarda, özellikle de ABD ve Avrupa’da olumsuz bir algı yaratmamak adına cihazın raflardaki yerini alacağı günü, bu tarihe denk getirmek istemediği iddia ediliyor. Bu nedenle S26 çıkış tarihi için daha “güvenli” bir gün olan 11 Mart öne çıkıyor.

Planlanan takvime göre Samsung, Galaxy S26 serisini Şubat ayının sonlarına doğru, muhtemelen 25 Şubat civarında resmen tanıtacak. Ön sipariş sürecinin 26 Şubat ile 4 Mart arasında gerçekleşmesi ve genel satışların ise yukarıda bahsettiğimiz gibi 11 Mart’ta başlaması bekleniyor. Böylece şirket, 13 Mart Cuma gününü pas geçmiş olacak.

Teknoloji dünyasında batıl inançlar yeni değil

Aslında teknoloji şirketlerinin bu tarz kültürel hassasiyetlere veya batıl inançlara göre hareket etmesi sektörde ilk defa gördüğümüz bir durum değil. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticileri, bu konuda oldukça hassas davranıyorlar.

Çin kültüründe “4” rakamının okunuşu “ölüm” kelimesine benzediği için uğursuz kabul edilir. Bu yüzden OnePlus gibi markaların, OnePlus 3 modelinden sonra OnePlus 4’ü atlayıp doğrudan OnePlus 5’e geçtiğine şahit olmuştuk. Aynı durum OnePlus 13’ten direkt olarak 15’e geçerken de yaşandı.

Benzer şekilde birçok Çinli marka model numaralarında 4 rakamını kullanmaktan kaçınıyor. Şimdi ise Samsung, Galaxy S26 ile benzer bir strateji izleyerek “13. Cuma” riskini almak istemiyor gibi görünüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S25 serisi 22 Ocak’ta duyurulmuş ve Şubat başında raflardaki yerini almıştı. Samsung S26 serisi için konuşulan Mart ayı tarihleri, şirketin lansman takvimini biraz daha ileriye, belki de eski MWC (Mobil Dünya Kongresi) dönemlerine çekebileceğini işaret ediyor.

Öte yandan, Galaxy S26 serisiyle ilgili tek gündem maddesi tarih değil. Devam eden bellek yongası kıtlığı ve artan üretim maliyetleri nedeniyle, Samsung’un yeni seride fiyat artışına gitmeyi düşündüğü de konuşulanlar arasında.

İlginizi Çekebilir: Telekonvertör Kit NEDİR? | Uzakları yakına getiren mobil lens!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir teknoloji ürününün çıkış tarihinde batıl inançların etkili olması sizce mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!