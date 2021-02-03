Samsung Galaxy XCover 5 modelinin özellikleri ortaya çıktı

Samsung, dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisinin son modeli Galaxy XCover 5’i geçtiğimiz yıl ocak ayında duyurmuştu. Cihaz daha önce Geekbench ve FCC (Federal İletişim Komisyonu) ‘de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Sudhanshu Ambhore isimli Twitter hesabı Galaxy XCover 5 modelinin temel özelliklerini paylaştı.

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Samsung Galaxy XCover 5 modelinin iddia edilen teknik özellikleri neler?

Samsung Galaxy XCover 5, 1600 x 900 piksel HD + çözünürlüklü 5,3 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte telefonun gücünü alacağı işlemci ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Önceki Geekbench sızıntısına göre Exynos 850 yonga seti ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Son sızıntıya göre cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile gelecek.

Akıllı telefon ayrıca 15 W şarjı destekleyecek 3.000 mAh kapasiteli bir pilden enerjisini alacak. Sudhanshu Ambhore hesabının Tweet’ine göre Galaxy XCover 5, kamera tarafında 16MP ana ve 5 MP ön kamera ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda daha fazla ayrıntı mevcut değil.

Bağlantı noktasındaki bilgilere göre telefon 4G LTE desteği sunacak ve USB Type-C portuna sahip olacak. Galaxy XCover 5’in geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan XCover Pro modelinden daha düşük teknik özelliklere sahip olacağı görmek mümkün.

Son olarak Samsung Galaxy XCover 5, kullanıcılara siyah renk seçeneği sunacak. Cihazın satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak kısa zaman içerisinde piyasaya çıkma olasılığı yüksek.

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