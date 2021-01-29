Samsung Galaxy A52 ve A72 5G render görüntüleri ortaya çıktı!

Samsung, orta sınıf A serisi akıllı telefonlarını 2021 için son sürat yenileme sürecinde. Bugün yayınlanan sızıntı, Samsung Galaxy A52 ve A72 5G akıllı telefonlarının orijinal görüntülerini ortaya çıkardı.

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Samsung Galaxy A52 5G ve A72 5G

Aslında kullanıcıların beklediği, yaklaşan A serisi ile ilgili resmi bir duyuruydu. Tam da bu sırada ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass , Galaxy A52 5G‘nin oldukça resmi duran bir render görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı.

Selefi A51 5G ile karşılaştırıldığında, ön kısımları şaşırtıcı bir şekilde benzer gözüküyor. Arka taraftaki kamera düzenlemesi ve sensörlerin yerleştirilmesi söz konusu olduğunda tasarımdaki farklılıklar kendini gösteriyor. Yeni tasarım, kamera dizilimini Koreli şirketin diğer yeni cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Bu da şirketin yeni tasarım dilini benimsediğini gösteriyor.

Ayrıca Blass, daha önce de gördüğümüz Galaxy A72 5G‘nin tam bir ön görüntüsünü de paylaştı. İki telefonun tasarımları birbirine o kadar yakın ki, size bunun farklı bir cihaz olduğunu söylemeseydik, muhtemelen hala A52 olduğunu varsayabilirdiniz.

Galaxy A52 5G, geçtiğimiz yıl Geekbench’de Snapdragon 750G işlemci ile ortaya çıktı. Aynı zamanda bir sertifika, telefonun 15W şarjı destekleyeceğini bize bildirdi. Bu telefonlar hakkında daha fazla ayrıntı yakında gün yüzüne çıkacaktır, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.