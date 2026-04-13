Apple kullanıcılarının yıllardır beklediği haber nihayet resmiyet kazandı. Apple Silicon mimarisinin kısıtlamaları nedeniyle harici bileşen desteği konusunda geri planda kalan cihazlar için yeni bir kapı aralanıyor. Özellikle kompakt tasarımıyla bilinen Mac Mini modelleri bu gelişmeden en çok etkilenen ürün grubu olacak gibi duruyor. Peki, bu yeni hamle ile birlikte Mac Mini gerçekten de profesyonel iş akışlarının vazgeçilmezi haline gelebilir mi?

Mac Mini için resmi eGPU desteği yapay zeka ile geliyor

Mac Mini kullanıcıları artık onaylanan yeni bir sürücü sayesinde harici bir eGPU ünitesini yapay zeka hızlandırıcısı olarak kullanabilecek. Bugüne kadar Apple Silicon işlemcili cihazlarda harici grafik işlemci kullanımı neredeyse imkansız ya da oldukça karmaşık yöntemlere bağlıydı. Ancak TinyGPU adı verilen sürücünün Apple tarafından resmen onaylanması, tüm bu tabloyu kökten değiştiriyor.

Geliştirici ekip olan TinyCorp tarafından duyurulan bu adım, harici ünitelerin doğrudan birer yapay zeka motoru olarak çalışmasını sağlıyor. Teknik olarak bakıldığında bu sürücü, grafik çıktısı vermekten ziyade işlem gücüne odaklanıyor. Bu sayede cihazın içindeki işlemcinin yükü hafiflerken, devasa yapay zeka modelleri çok daha hızlı bir şekilde işlenebiliyor. Görünüşe göre Apple, kullanıcıların performans ihtiyaçlarına daha esnek bir cevap vermeye başladı.

AMD ve Nvidia kartları için teknik gereksinimler

Sürücünün yetenekleri sadece tek bir markayla sınırlı kalmıyor. Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 veya USB4 bağlantı noktasına sahip olan cihazlarda çalışan bu sistem, macOS 12.1 ve üzeri sürümleri şart koşuyor. AMD tarafında RDNA3 mimarisi ve sonrası, Nvidia tarafında ise Ampere serisi ve üzerindeki kartlar destekleniyor. AMD kullanıcıları bu gücü yerel olarak kullanabilirken, Nvidia tarafında Docker Desktop kurulumu gibi ek adımlar gerekiyor.

Bu sistemin en büyük avantajlarından biri, sistem korumalarını (SIP) devre dışı bırakmaya gerek kalmadan çalışabilmesi. Bu durum, cihazın güvenliğinden ödün vermeden performans artışı sağlamak isteyen profesyoneller için kritik bir öneme sahip. Özellikle yüksek bant genişliği sunan Thunderbolt 4 bağlantısı, harici işlemcinin ana sistemle gecikmesiz bir şekilde haberleşmesine olanak tanıyarak verimliliği artırıyor diyebiliriz.

Mac Pro devri kapandı ancak yeni alternatifler doğuyor

Bu gelişmenin zamanlaması da oldukça manidar. Apple’ın modüler yapısıyla bilinen Mac Pro modelini resmen üretimden kaldırmasıyla birlikte kullanıcılar ciddi bir boşluğa düşmüştü. Mac Mini gibi kompakt cihazların harici ünitelerle yapay zeka görevlerinde aktifleşmesi, küçük bir kutuyu bile devasa bir iş istasyonu performansına yaklaştırıyor. Profesyonel kullanıcılar artık masaüstü alanından tasarruf ederken yüksek performanslı bir kurulum elde edebilecek.

Yapay zeka projeleriyle uğraşan mühendisler ve veri bilimciler için bu durum maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Mac Mini cihazının içindeki RAM ve işlemci kapasitesini artırmak için servet ödemek yerine, harici bir ünite ile gücü dışarıdan sağlamak büyük bir esneklik katıyor. Sürücünün kurulumu ise oldukça kolay; geliştiriciler, yazılımın erişilebilirliği konusunda oldukça iddialı konuşuyor.

Geliştirici ekip TinyCorp, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eğer bir Thunderbolt veya USB4 eGPU üniteniz ve bir Mac’iniz varsa, bugün beklediğiniz gün geldi! Apple sonunda hem AMD hem de NVIDIA için sürücümüzü onayladı. Kurulumu o kadar kolay ki bir Qwen (yapay zeka modeli) bile bunu yapabilir; sonra da o Qwen modelini kendisi çalıştırabilir.”

Özellikle Qwen 2.5 27B gibi yoğun işlem gücü gerektiren büyük dil modellerinin (LLM) artık bu mütevazı cihazlarda çalışabildiğini görmek, teknoloji dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Apple Silicon mimarisi ile dış dünyanın bu şekilde barışması, donanım sınırlamalarının yazılım dehasıyla nasıl aşılabileceğinin en net kanıtı. Küçük bir Mac Mini bile artık profesyonel bir veri merkezindeki sunucularla yarışabilecek ham güce erişme potansiyeline sahip oldu diyebiliriz.

