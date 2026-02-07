Samsung’un giyilebilir cihazları için yayınladığı son One UI Watch güncellemesi, bazı kullanıcılar için can sıkıcı bir probleme neden oldu. Özellikle Galaxy Watch 5 Pro modelini kullananlar, aralık ayı itibarıyla dağıtımı tamamlanan One UI 8 Watch yazılımının ardından pil göstergesinin hatalı çalıştığını belirtiyor. Peki, bu kritik Galaxy Watch güncellemesi saatlerin batarya kalibrasyonunu neden bozdu?

Samsung akıllı saat güncelleme nasıl ertelenir

Eğer henüz yeni One UI Watch güncellemesini kurmadıysanız ve sorunun çözülmesini beklemek istiyorsanız, otomatik kurulumu erteleyebilirsiniz. Wear OS tabanlı Samsung akıllı saatlerde güncellemeleri ertelemek için izleyebileceğiniz adımlar şunlar:

Saatinizin ya da eşleştirildiği telefonunuzdaki Wearable uygulamasının Ayarlar bölümüne gidin.

“Yazılım güncelleme” veya “Saati güncelle” menüsünü bulun.

Burada “Otomatik indirmeyi” veya “Otomatik yüklemeyi” devre dışı bırakarak, güncellemenin sizin onayınız olmadan yüklenmesini engelleyebilirsiniz.

Güncellemeyi manuel olarak yüklemeye karar verene kadar bu ayarın aktif kalmasını öneririz.

Etkilenen kullanıcıların geri bildirimlerine göre, yaşanan bu problem saatin gerçek pil ömrünü olumsuz etkilemiyor. Temel sıkıntı, pil seviyesini artık doğru yansıtmayan ve hatalı çalışan batarya göstergesinden kaynaklanıyor. Bu yazılım hatası, Galaxy Watch 5 Pro modelinin eskisinden çok daha hızlı şarj olduğu gibi yanıltıcı bir izlenim yaratıyor.

Kullanıcılar cihazı şarjdan çektikten hemen sonra pil seviyesi göstergesinin hızla düştüğünü rapor ediyor. Hatta bazı durumlarda, şarj işlemi bittikten sadece birkaç dakika sonra göstergenin aniden %75 seviyelerine kadar gerilediği görülüyor. Benzer ancak daha hafif seyreden bir durum standart Galaxy Watch 5 modelinde de tespit edildi; bu modelde de gösterge şarjdan hemen sonra %98’e düşebiliyor.

Bu pil göstergesi sorunu, tüm kullanıcıları etkilemese de hatayla karşılaşanların ortak görüşü, One UI 8 Watch sürümündeki yanlış kalibre edilmiş pil göstergesini işaret ediyor. Yani güncelleme bataryanın fiziksel kapasitesine veya sağlığına zarar vermiyor, ancak ekranda görünen tutarsız rakamlar kullanıcılar için kafa karışıklığına ve endişeye neden oluyor.

Çözüm arayışına giren kullanıcılar, ön belleği temizleme veya saati fabrika ayarlarına sıfırlama gibi yöntemlerin ne yazık ki işe yaramadığını ifade ediyor. Samsung tarafından bu hata için özel bir düzeltme paketi yayınlanana kadar, kullanıcıların kendi başlarına yapabileceği kalıcı bir çözüm ne yazık ki bulunmuyor.

Neyse ki bu can sıkıcı durum şimdilik sadece Galaxy Watch 5 Pro ve kısmen standart Watch 5 modelleriyle sınırlı görünüyor. Eğer kutusundan doğrudan One UI 8 Watch sürümüyle çıkan yeni nesil bir Samsung akıllı saat satın almayı planlıyorsanız, bu hatadan etkilenmeyeceğinizi ve endişelenmenize gerek olmadığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI Watch güncellemesini yüklediniz mi ve pil göstergesi sorunu ile karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!