Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni Galaxy S26 kılıfları, cihazın tasarımına dair ilk somut ipuçlarını sunarken, en büyük merak konusu olan manyetik şarj desteği hakkındaki belirsizliği koruyor. Peki, sızdırılan bu yeni Galaxy S26 kılıfları, Qi2 teknolojisi hakkında ne anlatıyor?

Sızdırılan Galaxy S26 kılıfları ne anlatıyor?

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass tarafından paylaşılan görsellerde, UAG markasına ait Galaxy S26 kılıfları görülüyor. S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri için hazırlanan bu kılıflar, güncellenmiş kamera modülü tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kılıfların içinde Qi2 standardını destekleyen manyetik halkaların yer alması dikkat çekiyor. Ancak bu durum, telefonun kendisinde mıknatıs olacağı anlamına gelmiyor, zira birçok üçüncü parti üretici, telefonda bu özellik olmasa bile kılıflarına manyetik halka ekliyor.

Asıl kafa karıştıran sızıntı ise @MysteryLupin tarafından paylaşılan ve Samsung’a ait olduğu iddia edilen resmi S26 kılıf görselleri oldu. Suni deri tasarıma sahip bu kılıflarda da Qi2 manyetik halkaları bulunuyor.

Bu yeni Galaxy S26 kılıfları için yapılan değişiklik oldukça önemli, çünkü Samsung, bir önceki nesil olan Galaxy S25 serisinin benzer tarzdaki kılıflarına manyetik destek eklememişti. Bu durum, şirketin bu yıl doğrudan cihaza manyetik özelliği entegre edebileceği ve bu nedenle tüm orijinal aksesuarlarını uyumlu hale getirdiği şeklinde yorumlanabilir.

Manyetik şarj bilmecesi devam ediyor

Galaxy S26 serisindeki manyetik şarj desteği, bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde. İlk sızıntılar, Samsung’un donanımsal olarak Qi2 mıknatıslarını telefona yerleştireceğini gösteriyordu.

Ancak şirketin, rakip ürün lansmanları sonrası S26 planlarını revize ettiği iddiaları, bu konuyu belirsizliğe sürükledi. Samsung’un kendi markasıyla Qi2 uyumlu şarj istasyonu ve batarya paketi gibi aksesuarlar geliştirmesi umutları artırsa da, kesin bir kanıt henüz bulunmuyor.

Sızıntıların güvenilirliği konusunda şüphe uyandıran bir detay da mevcut. Paylaşılan görsellerdeki turuncu renkli kılıf, daha önce sızdırılan S26 Ultra renk seçenekleri arasında yer almıyordu. Bu durum, görsellerin son ürünleri yansıtmadığı veya farklı bir prototipe ait olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Dolayısıyla, Galaxy S26 kılıfları tasarıma ışık tutsa da, manyetik şarj gizemi çözülmüş değil.

İlginizi Çekebilir: Honor tüm Çinli rakiplerini geride bıraktı! Bu şaşırtıcı büyümenin arkasında ne var?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 serisinde MagSafe benzeri manyetik şarj özelliği olmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!