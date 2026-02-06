Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, uzun süredir devam eden satış stratejisinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gelen son raporlar, şirketin bu yılki üretim planlarında dikey katlanan Flip serisi yerine, kitap gibi açılan Fold modeline daha fazla ağırlık vereceğini gösteriyor. Peki bu durum, Galaxy Z Fold 8 için beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor?

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Samsung, yeni nesil Galaxy Z Fold 8 için yaklaşık 3.5 milyon adetlik bir üretim hedefi belirledi. Bu rakam, daha kompakt ve genellikle daha uygun fiyatlı olan Z Flip 8 modeli için öngörülen 3 milyon adetlik üretimin oldukça üzerinde yer alıyor. Bu durum, şirketin tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçiyor ve Fold serisinin nihayet satışlarda Flip serisini geride bırakabileceğine dair güçlü bir sinyal veriyor.

Bu strateji değişikliğinin arkasındaki en büyük nedenlerden biri, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7’nin elde ettiği büyük başarı olarak gösteriliyor. Cihaz, sunduğu jenerasyonel iyileştirmelerin yanı sıra, özellikle inceliğiyle pazarda fark yaratmıştı. 8.9mm’lik profiliyle rakiplerini geride bırakan Fold 7, katlanabilir telefonların hantal olduğu algısını kırmada önemli bir rol oynamıştı.

Bu başarı, Samsung’u büyük ekranlı katlanabilir form faktörünün potansiyeli konusunda daha da cesaretlendirmiş gibi görünüyor. Şirket, kullanıcıların artık daha büyük ekran ve daha fazla işlevsellik sunan modellere yöneldiğini düşünüyor olabilir. Bu nedenle Galaxy Z Fold 8 modeline yapılan yatırım, pazarın değişen dinamiklerine bir yanıt niteliği taşıyor.

Henüz Galaxy Z Fold 8 modelinin ne gibi yenilikler sunacağına dair net bilgiler bulunmuyor. Samsung’un, yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisine odaklandığı ve katlanabilir telefonlarla ilgili detayları yılın ilerleyen dönemlerine sakladığı tahmin ediliyor. Ancak şirketin genel fiyatlandırma stratejilerindeki değişimler, bu modelin konumlandırması hakkında bazı ipuçları verebilir.

Artan RAM maliyetleri gibi etkenler, Samsung’u amiral gemisi modellerinde fiyat ayarlamaları yapmaya itiyor. Şirketin, üretim önceliğini daha yüksek fiyatlı ve kâr marjı daha fazla olan Galaxy Z Fold 8 modeline kaydırması, bu açıdan da mantıklı bir ticari hamle olarak değerlendirilebilir. Bu durum, katlanabilir telefon pazarında dengelerin değişebileceğinin habercisi.

