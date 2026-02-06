Türkiye otomotiv sektörünün merakla beklediği Çinli dev BYD’nin Manisa’daki fabrika yatırımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin akıbetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kamuoyunda uzun süredir tartışılan BYD Manisa fabrikası projesinde son durum ne?

BYD Manisa fabrikası projesi yakından takip ediliyor

Bakan Kacır’ın açıklamaları, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın verdiği soru önergesi üzerine geldi. Kılıç, yaklaşık 1.5 yıl önce duyurulan ve 1 milyar dolarlık bir taahhüt içeren BYD Türkiye yatırımı konusunda somut bir adım atılmadığını ve bir takvim paylaşılmadığını gündeme getirmişti.

Bakanlığın bu konuyu yakından izlediği ve projenin elektrikli otomobil üretimi için kritik bir adım olduğu anlaşılıyor. Bakanlığın süreci titizlikle takip etmesi, BYD Manisa fabrikası yatırımının devlet nezdinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre Bakan Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ülkemize yeni nesil araç ve teknolojilerin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine ilişkin karar kapsamında, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır. Yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Yatırımın tamamlanmasına ilişkin süreç devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur.”

Türkiye için stratejik bir yatırım

Bakan Kacır’ın açıklamaları, projenin iptal olmadığı ancak sürecin devam ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakan’ın açıklamaları, hükümetin süreci ne kadar ciddiye aldığının bir kanıtı. Bu durum, yatırımın gerçekleşmemesi halinde uygulanacak yaptırımların ve alınan teminatların hazır olduğunu gösteriyor.

BYD Manisa fabrikası yatırımının tamamlanması, Türkiye’nin otomotiv sanayisi için bir dönüm noktası olabilir. Togg ile başlayan yerli elektrikli otomobil hamlesi, BYD gibi küresel bir devin de ülkemizde üretime başlamasıyla bambaşka bir boyut kazanacaktır. Bu yatırım, sadece istihdam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’yi Avrupa’nın elektrikli araç ve batarya üretim üslerinden biri haline getirme potansiyeli taşıyor. Ayrıca, yerli tedarik sanayisi için de büyük fırsatlar sunacaktır.

Sürecin devam ediyor olması, yatırım takviminde bir gecikme yaşandığı ihtimalini akıllara getirse de, projenin devlet tarafından yakından takip edilmesi olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir. BYD Manisa fabrikası tamamlandığında, hem iç pazardaki rekabet artacak hem de Türkiye’nin ihracat potansiyeli önemli ölçüde güçlenecektir. Bu gelişme, Türkiye’nin yeni nesil otomotiv teknolojilerindeki rolünü pekiştirecektir.

