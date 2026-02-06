Apple’ın yeni nesil işlemci hamleleri, teknoloji dünyası tarafından yakından takip edilirken, son sızıntı doğrudan iOS 26.3 Beta sürümünden geldi. Geliştirici sürümünde keşfedilen kodlar, Apple’ın henüz duyurmadığı M5 ailesinin yeni üyelerini işaret ediyor. Peki Apple’ın yeni nesil MacBook Pro M5 serisi bizlere neler sunacak?

iOS 26.3 beta, yeni MacBook Pro M5 yongalarını işaret ediyor

Geliştiricilerin iOS 26.3 Beta kodlarında yaptığı incelemeler, yeni MacBook Pro M5 serisine güç vermesi beklenen iki farklı yonga setini ortaya çıkardı. T6051 ve T6052 kod adlarına sahip bu işlemcilerin, sırasıyla M5 Max ve M5 Ultra modelleriyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu durum, Apple’ın profesyonellere yönelik yeni nesil MacBook Pro ve diğer Mac modelleri için hazırlıklara başladığının en net göstergesi olarak kabul ediliyor.

Sızıntının en şaşırtıcı detayı ise M5 Pro modeline ait herhangi bir ize rastlanmamış olması. Genellikle fiyat ve performans dengesiyle en çok tercih edilen “Pro” versiyonunun kodlarda yer almaması, Apple’ın stratejisi hakkında çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. Bu durum, yeni bir MacBook almayı düşünen kullanıcıların kafasını karıştırabilir.

M5 Pro’nun akıbeti ne olacak?

Analistler, M5 Pro’nun kodlarda olmamasının iki temel nedeni olabileceğini öne sürüyor. İlk olasılık, Apple’ın bu yongayı daha sonraki bir beta sürümüne ekleyeceği yönünde. İkinci ve daha zayıf bir ihtimal ise şirketin bu nesilde M5 Pro modelini tamamen atlayarak doğrudan M5, M5 Max ve M5 Ultra üçlüsüne odaklanması. Ancak Pro modelinin popülaritesi, bu ihtimali zayıflatıyor.

Geçmiş sızıntılar, M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinin Mart 2026 gibi yakın bir tarihte tanıtılabileceğini işaret ediyordu. Ayrıca Apple’ın bu yongalarda SoIC-MH adı verilen yeni bir paketleme teknolojisi kullanacağı da iddialar arasında. Bu teknoloji, hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de daha iyi ısı dağıtımı sağlayarak MacBook Pro M5 gibi güçlü cihazlarda performansı artırıyor.

Ekim 2025’te duyurulan standart M5 işlemcisinin ardından ailenin daha güçlü üyelerinin gelmesi bekleniyordu. Yeni nesil MacBook Pro M5 yongaları, özellikle video düzenleme, 3D modelleme ve yazılım geliştirme gibi yoğun işlem gücü gerektiren profesyonel kullanıcılar için devrim niteliğinde yenilikler sunabilir. Apple’ın yol haritası yavaş yavaş şekilleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, M5 Pro modelini atlayarak sadece Max ve Ultra versiyonlarına mı odaklanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.