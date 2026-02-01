Teknoloji dünyasını sarsan küresel bellek kıtlığı, Apple’ı da harekete geçirdi. Şirket, rekor seviyelere ulaşan bellek fiyatlarının maliyetler üzerindeki baskısını hafifletmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu durum, gelecekteki ürünlerin fiyatlandırması konusunda endişelere yol açıyor. Peki, Apple’ı bekleyen bu büyük RAM krizi karşısında şirketin atacağı adımlar neler olacak?

Apple RAM krizi karşısında fiyat artışını masada tutuyor

Küresel RAM krizi, Apple için de önemli bir gündem maddesi haline geldi. Şirketin mali yılının ilk çeyreği bu durumdan çok az etkilenmiş olsa da, ikinci çeyrek için beklentiler oldukça farklı. Gerçekleşen son kazanç toplantısında konuşan yöneticiler, küresel bellek krizi ve bunun şirketin kâr marjları üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

Apple CEO’su Tim Cook ve CFO Kevan Parekh, konuya ilişkin spesifik detaylar vermekten kaçınsa da bellek kısıtlamalarının ikinci çeyrekte kâr marjları üzerinde baskı oluşturmasını beklediklerini doğruladı. Şirket aynı zamanda artan müşteri talebini karşılama zorluğuyla da mücadele ediyor. Bu durum, şirketin tedarik zincirinde ve fiyatlandırma stratejilerinde değişiklikler yapabileceğine işaret ediyor.

Toplantı sırasında CEO Tim Cook, bellek fiyatlarındaki artışları ele almak için “bir dizi seçeneği değerlendireceklerini” belirtti. Fiyat artışının bu seçeneklerden biri olup olmadığı sorulduğunda ise Cook, spekülasyon yapmaktan kaçınarak belirsiz bir yanıt verdi. Bu durum, şirketin henüz net bir karar vermediğini ancak tüm olasılıkları göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.

Tim Cook’un açıklamaları

Fiyat artışı ihtimaliyle ilgili sorulara Tim Cook şu yanıtları verdi: “Evet, bu konuda spekülasyon yapmak istemem.” Bu kısa ve net cevap, şirketin bu hassas konuda yorum yapmaktan kaçındığını açıkça ortaya koyuyor. Cook, konunun devamında ise daha esnek bir ifade kullandı.

Cook, farklı stratejileri olduğunu belirterek, “Demek istediğim, zorlayabileceğimiz farklı kaldıraçlar var ve bunların ne kadar başarılı olacağını kim bilebilir, ama bir dizi seçeneğimiz mevcut.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Apple’ın RAM krizi ile mücadelede tek bir yola bağlı kalmayacağını ve duruma göre farklı çözümler üretebileceğini gösteriyor.

Kâr marjları baskı altında

Apple, mali yılının ikinci çeyreği için yüzde 48 ila 49 arasında bir kâr marjı beklediğini açıkladı. Tim Cook, bu tahminin artan bellek fiyatları göz önünde bulundurularak yapıldığını doğruladı. Bu durum, şirketin mevcut RAM krizi etkisini finansal planlamasına şimdiden dahil ettiğini gösteriyor.

CFO Kevan Parekh ise bu baskıyı nasıl dengeleyebileceklerine dair bazı ipuçları verdi. Parekh, hizmetler gelirindeki artışın ürün maliyetlerindeki yükselişi dengeleyebileceğini belirtti. Parekh konuya ilişkin olarak, “Birkaç al-ver durumu olacak. Bildiğiniz gibi, ilk çeyrekten ikinci çeyreğe geçerken hizmetlerde lehimize bir karışım görmeyi bekliyoruz. Genellikle durum bu yönde olur ve bu da mevsimsel kaldıraç kaybıyla kısmen dengelenir.” dedi.

Apple’ın ilk çeyrek mali sonuçlarına göre, ürünlerdeki brüt kâr marjı yüzde 40,7 iken, hizmetlerde bu oran yüzde 76,5 olarak gerçekleşti. Bu da şirketin hizmetler alanındaki yüksek kârlılığının, donanım maliyetlerindeki artışları telafi etmede ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Mevcut RAM krizi, bu dengeyi daha da önemli hale getiriyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 tasarımı ortaya çıktı! İşte Samsung S26 serisi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın artan maliyetler nedeniyle ürünlerine zam yapacağını düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!