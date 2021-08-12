Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 4 serisi duyuruldu!
Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini resmi olarak duyurdu. Etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, Exynos işlemcisinin yanı sıra kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Samsung Galaxy Watch 4 serisi karşımızda: Exynos işlemci, Wear OS ve dahası!
Samsung’un yeni akıllı saat serisi, Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic şeklinde iki farklı modelden oluşuyor. Seriyi birbirinden ayıran unsurlar ise boyut ve tasarım tarafında karşımıza çıkıyor.
Galaxy Watch 4 özellikleri ve fiyatı
Alüminyum bir gövdeye sahip olan Galaxy Watch 4, 40 ve 44 mm olmak üzere iki gövde boyutuyla geliyor. Küçük gövdeli versiyonda 1.2 inç Super AMOLED ekran yer alırken, büyük gövdede ise ekran boyutu 1.4 inç oluyor. Gorilla Glass DX+ koruma ve Always on Display ise ekranın diğer özellikleri olarak sıralanıyor.
Samsung Galaxy Watch 4 serisi, işlemci tarafında ise markanın yeni Exynos W920 yonga setini kullanıyor. 5 nm tekniğinde üretilen işlemci, bu sayede önemli bir güç tüketimi avantajı yakalıyor. 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı da güçlü işlemciye destek veriyor.
Galaxy Watch 4 serisinin en önemli yeniliği ise işletim sistemi tarafında karşımıza çıkıyor. Zira her iki saatte de One UI arayüzü altında çalışan Wear OS işletim sistemi mevcut. Google’ın yazılım tarafındaki gücü sayesinde geniş uygulama desteği ve yüksek kullanıcı deneyimi vaat ediliyor.
Seride dahili GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop ve kalp atış hızı sensörü standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra SpO2 (kan oksijen doygunluğu), EKG, stres takibi, vücut yağ oranı ve horlama uyarısı gibi gelişmiş sağlık detayları da dikkat çekiyor.
5 ATM’ye kadar su geçirmezlik sunan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, IP68 sertifikasına da sahip. Saatler gücünü ise 247 mAh (40 mm) ve 361 mAh (44 mm) kapasiteli bataryadan alıyor. Bununla beraber serideki iki model de kablosuz şarj desteğiyle donatılıyor.
Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, dahili hoparlör ve mikrofon ise saatin diğer özelliklerini oluşturuyor. Türkiye’de 1 Eylül’den itibaren ön siparişe sunulacak olan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, 22 Eylül tarihinde genel satışa açılacak. Standart sürümün 40 mm versiyonunun 2.199 TL, 44 mm versiyonunun ise 2.399 TL fiyat etiketiyle alıcı bulacağını belirtelim.
Galaxy Watch 4 Classic özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy Watch 4 Classic ise daha yüksek malzeme kalitesiyle ön plana çıkıyor. 42 ve 46 mm gövde boyutlarına sahip olan versiyonda paslanmaz çelik gövde kullanılıyor. Ayrıca döner çerçeve yapısı da kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.
Classic sürüm, standart versiyon ile hemen hemen aynı donanım detaylarını kullanıyor. 42 mm gövdede 1.2 inç, 46 mm gövdede ise 1.4 inç Super AMOLED ekran görüyoruz. Exynos W920 işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de gövde boyutuna göre 247/361 mAh olarak değişiyor.
1 Eylül’de ön siparişe sunulacağı açıklanan Galaxy Watch 4 Classic, 22 Eylül’den itibaren raflarda olacak. Son olarak 42 mm seçeneğinin 2.799 TL, 46 mm seçeneğinin ise 2.999 TL’den satılacağını belirtelim.
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Aksesuar
HarmonyOS işletim sistemli HUAWEI WATCH 3 Pro Türkiye’de
HUAWEI, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle gelen, HUAWEI WATCH 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.
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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Pro’da vücut ısısını sürekli olarak ölçen, hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. HUAWEI’nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
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Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı
HUAWEI WATCH 3 Pro, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro’nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki 3D cam kaplama amoled ekranı ise kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nit parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60 Hz’lik yenileme hızıyla öne çıkıyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saati olma özelliğine de sahip. Dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D touch ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine de sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.
Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü
HarmonyOS, Android ve IOS işletim sistemleriyle de uyumlu çalışan HUAWEI WATCH 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebiliyor, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. HUAWEI WATCH 3 Pro’ya kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.
HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında
Akıllı saatte, 100’den fazla egzersiz modu, vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısıyla aynı zamanda bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Cihaz ayrıca, 15’i profesyonel olmak üzere, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiriyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
Çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu sağlayan üründe, doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranları da görüntülenebiliyor. HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunan WATCH 3 Pro, bulut üzerinden çevrimiçi müzik akışı ve çalma listelerini senkronize etme özelliklerinin yanı sıra, telefon üzerinden açıldıktan sonra saat üzerinden Petal Maps yönergeleri de alınabiliyor.
10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlayan HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne varan kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca HUAWEI Bülteni’ne abone olarak seçilmiş ürünlerde geçerli 3000 TL’ye kadar varan indirim kuponu kazanabiliyorlar.
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Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı Amazon’da ortaya çıktı!
Samsung’un yeni Bluetooth kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds 2 Amazon’da ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı ve özellikleri.
Samsung’un yakın bir tarihte piyasaya sürülecek olan yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2, geçtiğimiz günlerde özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Amazon‘da sergilenen Samsung Galaxy Buds 2, fiyatını da ortaya çıkarmış oldu. Şimdi gelin Galaxy Buds 2’nin önce özelliklerine sonra da fiyatına göz atalım.
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Samsung Galaxy Buds 2 tüm özellikleri!
Samsung‘un yakın bir tarihte düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Buds 2 özelliklerini tanıtımdan önce ortaya döktü. Cihazın özelliklerine baktığımızda kablosuz özelliğini Bluetooth 5.2 desteği ile kazandığını gördüğümüz Samsung Galaxy Buds 2, ortam sesi algılama ve aktif gürültü engelleme desteği gibi birçok özellik sunuyor.
Her bir kulaklıkta üç adet mikrofon taşıyan Galaxy Buds 2 karşı tarafa sesinizi gayet net bir şekilde iletebiliyor. Yine her bir kulaklıkta 11mm woofer ve 6.5mm tweeter taşıyan Galaxy Buds 2, Android tarafında Android 7.0 ve üzeri, iOS tarafında iOS 10 ve üzeri tüm cihazlara uyum sağlıyor.
472mAh pil kapasitesine sahip bir kutuya sahip olan Galaxy Buds 2, her kulaklıkta 61mAh‘lik bataryalar taşıyor. Cihazın kutusu Qi kablosuz şarj desteği sunuyor. Kulaklıklar ise bildiğiniz gibi kutunun içerisinde şarj oluyor.
Pil ömrüne baktığımızda ANC açıkken 5 saat pil ömrü sunan Buds 2, ANC kapalıyken 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise ANC açıkken 13 saat, ANC kapalıyken 20 saat ek kullanım sunabiliyor. Ek olarak IPX7 ile suya dayanıklılık gösteren Samsung Galaxy Buds 2, 51,5 gram ağırlığında ve 50x50x28mm ölçülerinde.
Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı!
Gelelim Samsung‘un yeni kablosuz kulaklığının fiyatına. Amazon‘da listelenen Samsung Galaxy Buds 2, şimdilik 149,99 Euro fiyat etiketine sahip. Satıldığı bölgelere göre farklılık gösterecek bu fiyat, ürünün kalitesine göre ideal olsa da, pahalı diyebiliriz.
11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Buds 2 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Sizce Galaxy Buds 2’nin özellikleri yeterli mi? Galaxy Buds 2’nin fiyatı pahalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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