Samsung Galaxy Watch 4 serisi duyuruldu!

Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini resmi olarak duyurdu. Etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, Exynos işlemcisinin yanı sıra kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Samsung Galaxy Watch 4 serisi karşımızda: Exynos işlemci, Wear OS ve dahası!

Samsung’un yeni akıllı saat serisi, Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic şeklinde iki farklı modelden oluşuyor. Seriyi birbirinden ayıran unsurlar ise boyut ve tasarım tarafında karşımıza çıkıyor.

Galaxy Watch 4 özellikleri ve fiyatı

Alüminyum bir gövdeye sahip olan Galaxy Watch 4, 40 ve 44 mm olmak üzere iki gövde boyutuyla geliyor. Küçük gövdeli versiyonda 1.2 inç Super AMOLED ekran yer alırken, büyük gövdede ise ekran boyutu 1.4 inç oluyor. Gorilla Glass DX+ koruma ve Always on Display ise ekranın diğer özellikleri olarak sıralanıyor.

Samsung Galaxy Watch 4 serisi, işlemci tarafında ise markanın yeni Exynos W920 yonga setini kullanıyor. 5 nm tekniğinde üretilen işlemci, bu sayede önemli bir güç tüketimi avantajı yakalıyor. 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı da güçlü işlemciye destek veriyor.

Galaxy Watch 4 serisinin en önemli yeniliği ise işletim sistemi tarafında karşımıza çıkıyor. Zira her iki saatte de One UI arayüzü altında çalışan Wear OS işletim sistemi mevcut. Google’ın yazılım tarafındaki gücü sayesinde geniş uygulama desteği ve yüksek kullanıcı deneyimi vaat ediliyor.

Seride dahili GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop ve kalp atış hızı sensörü standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra SpO2 (kan oksijen doygunluğu), EKG, stres takibi, vücut yağ oranı ve horlama uyarısı gibi gelişmiş sağlık detayları da dikkat çekiyor.

5 ATM’ye kadar su geçirmezlik sunan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, IP68 sertifikasına da sahip. Saatler gücünü ise 247 mAh (40 mm) ve 361 mAh (44 mm) kapasiteli bataryadan alıyor. Bununla beraber serideki iki model de kablosuz şarj desteğiyle donatılıyor.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, dahili hoparlör ve mikrofon ise saatin diğer özelliklerini oluşturuyor. Türkiye’de 1 Eylül’den itibaren ön siparişe sunulacak olan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, 22 Eylül tarihinde genel satışa açılacak. Standart sürümün 40 mm versiyonunun 2.199 TL, 44 mm versiyonunun ise 2.399 TL fiyat etiketiyle alıcı bulacağını belirtelim.

Galaxy Watch 4 Classic özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Watch 4 Classic ise daha yüksek malzeme kalitesiyle ön plana çıkıyor. 42 ve 46 mm gövde boyutlarına sahip olan versiyonda paslanmaz çelik gövde kullanılıyor. Ayrıca döner çerçeve yapısı da kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

Classic sürüm, standart versiyon ile hemen hemen aynı donanım detaylarını kullanıyor. 42 mm gövdede 1.2 inç, 46 mm gövdede ise 1.4 inç Super AMOLED ekran görüyoruz. Exynos W920 işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de gövde boyutuna göre 247/361 mAh olarak değişiyor.

1 Eylül’de ön siparişe sunulacağı açıklanan Galaxy Watch 4 Classic, 22 Eylül’den itibaren raflarda olacak. Son olarak 42 mm seçeneğinin 2.799 TL, 46 mm seçeneğinin ise 2.999 TL’den satılacağını belirtelim.