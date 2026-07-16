Güney Koreli otomotiv devi Kia, özellikle gelişmekte olan pazarlarda elektrikli dönüşümü hızlandıracak en yeni ve en uygun fiyatlı kompakt elektrikli SUV modeli Kia Syros EV‘yi resmen tanıttı. Hindistan pazarında elektrikli segmentini domine etmek amacıyla geliştirilen araç; modern tasarımı, sınıf standartlarını aşan premium iç mekân özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tasarım ve Altyapı: K1 Platformunun Yeni Üyesi

Yeni Kia Syros EV, grubun esnek K1 platformu üzerine yükseliyor. Tasarım dili ve genel kabin yerleşimi açısından içten yanmalı (benzinli) motor seçeneğine sahip standart Syros modeliyle büyük benzerlikler taşıyan araç, elektrikli motora özel kapalı ön ızgarası ve aerodinamik jant tasarımlarıyla ayrışıyor.

İki Farklı Batarya ve 526 Kilometreye Ulaşan Menzil

Kia, farklı bütçe ve kullanım senaryolarına hitap edebilmek adına Syros EV’yi iki farklı batarya ve motor seçeneğiyle satışa sunuyor:

Standart Range (42 kWh Batarya): 135 beygir (HP) güç ve 255 Nm tork üreten ön motorla eşleşiyor. Bu versiyonun test ölçümlerine göre sunduğu menzil 443 kilometre .

Extended Range (51.4 kWh Batarya): 171 beygir (HP) güç ve 255 Nm tork üreten daha kaslı bir motor barındırıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaşabilen bu versiyonun menzili ise 526 kilometre olarak açıklandı.

39 Dakikada Şarj Kolaylığı: Syros EV, 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 39 dakikada %10’dan %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Ev tipi veya iş yerleri için sunulan 11 kW AC şarj seçeneğiyle ise büyük bataryayı sıfırdan doldurmak yaklaşık 4 saat 50 dakika sürüyor.

Kabinde Teknoloji Şovu: 30 İnçlik Trinity Ekran ve V2L Desteği

Ekonomik bir SUV olmasına rağmen Kia, Syros EV’nin iç mekanında lüks segmenti aratmayacak bir donanım listesi hazırlamış. Kabinde öne çıkan dikkat çekici detaylar şunlar:

Trinity Panoramic Ekran: Sınıfında bir ilk olan ve toplamda 30 inç (76.20 cm) büyüklüğe ulaşan yekpare dijital gösterge ve multimedya paneli.

Ses ve Konfor: 8 hoparlörlü premium Harman Kardon ses sistemi, çift panelli panoramik açılır tavan (sunroof) ve havalandırmalı ön koltuklar.

V2L (Araçtan Cihaza Güç Aktarımı): Aracın devasa bataryasını kullanarak kamp alanlarında veya elektrik kesintilerinde harici elektronik cihazlarınızı (kahve makinesi, dizüstü bilgisayar vb.) doğrudan priz aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.

Bağlanılabilirlik: Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut destekli Kia Connect 2.0 arayüzü.

Güvenlikte Seviye 2 ADAS Teknolojisi

Kia, yeni Syros EV modelini aktif ve pasif güvenlik unsurlarıyla donatmış durumda. Gövde dayanıklılığının yanı sıra araçta standart olarak 6 hava yastığı, Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) ve yokuş kalkış desteği yer alıyor. Üst donanım paketlerinde ise otoyol sürüş asistanı, şerit takip sistemi ve acil durum frenleme gibi özellikler barındıran tam paket Seviye 2 ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) ile 360 derecelik çevre görüş kamerası görev yapıyor.

Fiyat ve Satış Takvimi

Kia, yeni Syros EV için ön sipariş sürecini resmi olarak başlattı. HTK, HTK+, HTX, HTX+ ve X-Line olmak üzere 5 farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek olan aracın başlangıç fiyatının yaklaşık 1.849.000 Hindistan Rupisi (yaklaşık 19.200 Dolar) seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat etiketiyle Syros EV, markanın küresel pazardaki en erişilebilir ve en rekabetçi elektrikli SUV modellerinden biri haline gelecek.