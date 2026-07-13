Akıllı ev teknolojilerine yönelik talebin büyümeye devam ettiği Türkiye’de, IDC’nin yayımladığı Smart Vacuum Robotics Tracker verileri Roborock‘un akıllı robot süpürge pazarında hem ciro hem de sevkiyat bazındaki liderliğini koruduğunu gösteriyor.

IDC verilerine göre Roborock, 2023 yılının ikinci çeyreğinden 2026 yılının ilk çeyreğine kadar geçen dönemde Türkiye akıllı robot süpürge pazarında ciro bazında liderliğini korudu. Marka ayrıca, 2024 yılının ikinci çeyreğinden 2026 yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde sevkiyat bazında da pazarın lider markası oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Roborock, Türkiye akıllı robot süpürge pazarında ciro bazında üst üste 12 çeyrektir, sevkiyat bazında ise 8 çeyrektir lider konumunu sürdürmüş oldu.

Türkiye’de akıllı temizlik teknolojilerine yönelik talebin artmaya devam ettiğini gösteren veriler, kullanıcıların yüksek performans, gelişmiş navigasyon teknolojileri, otomasyon özellikleri ve bütünleşik akıllı ev deneyimi sunan ürünlere yöneldiğine işaret ediyor. Roborock’un Türkiye pazarındaki performansı da bu dönüşümün önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Robot süpürgelerden kablosuz dikey süpürgelere ve ıslak-kuru temizlik çözümlerine uzanan ürün portföyüyle faaliyet gösteren Roborock, yapay zeka destekli navigasyon sistemleri, otomatik bakım teknolojileri ve akıllı kullanım senaryolarına yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

IDC verilerine göre Türkiye’nin bir numaralı akıllı robot süpürge markası konumunda bulunan Roborock, kullanıcı deneyimi odaklı inovasyon yaklaşımıyla Türkiye pazarındaki büyümesini ve lider konumunu sürdürmeyi hedefliyor.