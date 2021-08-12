Kripto Para
Lionel Messi’nin PSG’ye transfer ücretinde kriptoyla ödeme de yer alıyor
Kimileri tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Lionel Messi’nin FC Barcelona’dan Paris Saint Germain (PSG) takımına transferi medyada büyük yankı buldu. Transferin arka planına bakıldığında Messi’nin alacağı ücretlerin içerisinde kripto da yer alıyor.
Messi, altyapı yılları da sayıldığında 20 yıl boyunca ve neredeyse tüm profesyonel kariyerini Barcelona kulübünde geçirdi. Onun için çok büyük bir değişiklik olsa gerek ki Messi, Barcelona kulübünden ayrılığını açıklayacağı toplantıya gözyaşları içerisinde çıkmıştı. Ancak artık 34 yaşına gelen Messi, kariyerine başka bir ülke ve kulüpte devam edecek. Paris St. Germain kulübüyle 2 yıllık anlaşma yapan Messi, anlaşmasında 3. yıla uzatma seçeneğini de bulunduruyor.
Reuters tarafından özel haber olarak duyurulan habere göre Messi’nin alacağı ücretler arasında Paris St. Germain kulübünün fan token’ı da yer alıyor. Ardından kulüpten gelen açıklama ile de Messi’ye verilen PSG fan tokenları, onun “hoşgeldin paketi” veya imza parası kapsamında yer alıyor. PSG fan tokenları, tokenların üreticisi olan Socios.com tarafından sağlanıyor.
PSG tarafından Messi’ye verilen fan tokenlarının miktarı veya ücretindeki yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak kulüp, Messi’nin büyük miktarda token aldığını söyledi. Kulüp ayrıca oyuncunun maaş bilgilerini de içeren genel finansal paketini de açıklamadı.
Kripto fan tokenları aslında Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto paralara benzerdirler. Ancak genellikle teknolojik altyapısı bazı spor kuruluşları tarafından sağlanıyor ve kulüplere sunuluyor. Yani aslında bu spor kuruluşları bir fan token’ı dolaşıma sürmek için Chiliz (CHZ) gibi blok zinciri hizmeti veren kripto paralarla anlaşıyorlar. Ardından teknik altyapı ile kulüpleri buluşturmak için de futbol kulüpleriyle anlaşıp isim haklarını alıyorlar ve kulüplerin kripto paraları da dolaşıma dahil edilmiş oluyor. Dolayısıyla herkesin fayda sağladığı bir durum oluşuyor.
PSG’nin fan tokenı da $PSG kısaltmasını kullanıyor ve Socios ile anlaşmalı olarak Chiliz blok zinciri altyapısıyla 2020’nin Ocak ayında piyasaya sürüldü. Token’ın asıl amacı taraftarların kulüple etkileşime girebilmesini ve çevrimiçi olarak yapılan bazı oylamalara katılabilmesini sağlamak. Örneğin daha önceden PSG kulübü, taraftarların, takım kaptanının kol bandında yazacak olan mesajı belirlemesini sağlamıştı.
PSG fan tokenı, geçen hafta Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasının ardından çıkan PSG’ye transfer olacağı dedikodularının yayılmasının ardından fiyatını neredeyse 3 katına çıkarmıştı. 22 dolar seviyelerinden alıcı bulan tokenlar, haberin ardından 61 doların üstüne çıkmıştı. Ardından 37 dolar seviyelerine gerileyen $PSG şu anda da 41 dolar seviyelerinden kendisine alıcı buluyor.
Türkiyede de geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübü kendi tokenı olan Fenerbahçe Token’ı Paribu ile anlaşmalı olarak ön satışa sunmuş ve satışa çıkan tokenlar saniyeler içerisinde tükenmişti. Türkiyedeki diğer kulüplerden bazılarının Chiliz altyapısıyla sunmuş olduğu taraftar tokenlar bulunsa da Fenerbahçe Token’ı diğerlerinden ayıran fark, tokenın Ethereum altyapısında kulüp bünyesinde yazılmış olması. Dolayısıyla Fenerbahçe, tokenıyla Türkiyedeki kendi tokenını yazan ilk kulüp olmuş oldu. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
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Kripto Para
Senato, 1.2 trilyon dolarlık altyapı yasasını geçirdi. Kripto vergisi tartışmaları bir sonraki aşamada
ABD Senatosu özellikle de kripto vergilendirmesiyle çokça tartışılan altyapı yasasını meclisten geçirdi. 1.2 trilyon dolar’lık fon ayrılacak olan yasa, 69 pozitif oya karşılık 30 negatif oy olarak bir sonraki aşama olan Temsilciler Meclisine aktarıldı.
İki partinin de ortak çalışmasıyla ortaya çıkartılan yeni altyapı yasası, hızlı internet, yol ve köprüler, toplu taşıma, içme suyu vs. gibi konularda iyileştirmeleri kapsıyor. Bu haliyle Amerikalılara oldukça fayda sağlayacak gibi görünen yasa için ayrılan 1.2 trilyon dolarlık bütçenin çıkartılması için bazı yasa değişikliği önerileri de bir süredir tartışılıyor. Bu yasa değişikliklerinden en çok tartışılanı da şüphesiz ki kripto vergilendirmesini içeren yasa değişikliği oldu. Son anda apar topar ve özensiz bir şekilde hazırlanarak altyapı yasasına dahil edilen yasa değişikliğine göre kripto endüstrisi yeniden tanımlanarak endüstrinin büyük bir çoğunluğunu etkileyecek olan vergilendirmeler ile uygulaması neredeyse imkansız olan müşteri bilgilendirme formlarının doldurulup ilgili kurumlara iletilmesi gerekecek. Altyapı yasası ve kripto yasa değişiklikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için önceki haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
ABD Senatosunda geçen haftadan beri önemli kripto vergisi tartışmaları yaşanıyor. Uygulanması planlanan kripto vergisi yasa değişikliği ABD Başkanı Joe Biden’dan da destek alarak yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak kripto endüstrisini savunan Senatörlerin yoğun uğraşları sonunda ortak bir anlaşmaya varılsa da iş oylama kısmına gelindiğinde bazı Senatörlerin çocukça tavırları sebebiyle yasa değişikliği olduğu gibi ağır şekilde kalmıştı. Yaşanan süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!
Bugün Senato’da oylaması yapılan altyapı yasası da oy çoğunluğunu sağlayarak Senato’dan geçti ve Temsilciler Meclisine gönderildi. Bunun üzerine kripto endüstrisinden büyük tepkiler gelirken Bitcoin fiyatında aşırı bir hareketlenme yaşanmamıştı. Gelen tepkilerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
Bitcoin lobisi yenildi: Çocuklar kavga etti ve Senato’dan red kararı çıktı!
Temsilciler Meclisinin bu sonbaharda incelemesi beklenen altyapı yasasında en azından kripto vergilendirmesi kısmında bazı değişiklikler yapılması veya anlaşmaya bakarak tanımın daraltılması mümkün. Bu sebeple Temsilciler Meclisi konuyu inceleyene kadar kripto endüstrisinin meclise baskı uygulaması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
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Kripto Para
Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment Bitcoin kabul edecek!
Önde gelen Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment, bu yılın sonunda bilet alımları ve indirimler için bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul edeceğini söyledi.
Pazartesi günü bir konferans görüşmesinde konuşan AMC Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Adam Aron, AMC sinemasının BT teknolojisine sahip çevrimiçi satın alma sistemine sahip olacağını ve ödeme yöntemi olarak kripto para birimini ekleyeceğini belirtti. Aron, şu ifadeleri kullandı:
” …
Şu anda AMC’nin bu yeni gelişen kripto para birimi evrenine başka nasıl katılabileceğini keşfetmenin ön aşamasındayız ve kripto para birimiyle akıllıca daha ciddi bir şekilde ilgilenmeye devam edersek, AMC için potansiyel olarak kazançlı iş fırsatlarından oldukça etkileniyoruz.”
Şu anlık Bitcoin ile ödemelerin nasıl gerçekleşeceğinin detaylarını açıklamayan AMC, COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşadığı müşteri kaybını telafi etmek için çalışmalarını devam ettiriyor. AMC Entertainment Bitcoin kabul etmenin yanı sıra, müşteriler için ödeme kanallarını genişletmek için Apple Pay ve Google Pay ile de entegre olacak.
CEO’nun pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından, hisse senedinin değeri %13,2 arttı ve AMC hisselerinin nihai işlem fiyatı pazartesi günü %3,36 yükseldi.
Uzun zamandır 40 bin dolar seviyesinin altında grafik çizen lider kripto para birimi Bitcoin de yeniden 40 bin doları aştı ve 45 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Mayıs ortası ile birlikte 64 bin dolarlık zirvesinden oldukça hızla uzaklaşmaya başlayan lider kripto para birimi, kayıplarını telafi etmek için şu anda oldukça iyi bir konumda. Son 7 gün içerisinde %16,68 artan BTC yazı sırasında 45,177 dolardan işlem görüyor.
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Lionel Messi’nin PSG’ye transfer ücretinde kriptoyla ödeme de yer alıyor
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