Lionel Messi’nin PSG’ye transfer ücretinde kriptoyla ödeme de yer alıyor

Kimileri tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Lionel Messi’nin FC Barcelona’dan Paris Saint Germain (PSG) takımına transferi medyada büyük yankı buldu. Transferin arka planına bakıldığında Messi’nin alacağı ücretlerin içerisinde kripto da yer alıyor.

Messi, altyapı yılları da sayıldığında 20 yıl boyunca ve neredeyse tüm profesyonel kariyerini Barcelona kulübünde geçirdi. Onun için çok büyük bir değişiklik olsa gerek ki Messi, Barcelona kulübünden ayrılığını açıklayacağı toplantıya gözyaşları içerisinde çıkmıştı. Ancak artık 34 yaşına gelen Messi, kariyerine başka bir ülke ve kulüpte devam edecek. Paris St. Germain kulübüyle 2 yıllık anlaşma yapan Messi, anlaşmasında 3. yıla uzatma seçeneğini de bulunduruyor.

Reuters tarafından özel haber olarak duyurulan habere göre Messi’nin alacağı ücretler arasında Paris St. Germain kulübünün fan token’ı da yer alıyor. Ardından kulüpten gelen açıklama ile de Messi’ye verilen PSG fan tokenları, onun “hoşgeldin paketi” veya imza parası kapsamında yer alıyor. PSG fan tokenları, tokenların üreticisi olan Socios.com tarafından sağlanıyor.

PSG tarafından Messi’ye verilen fan tokenlarının miktarı veya ücretindeki yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak kulüp, Messi’nin büyük miktarda token aldığını söyledi. Kulüp ayrıca oyuncunun maaş bilgilerini de içeren genel finansal paketini de açıklamadı.

Kripto fan tokenları aslında Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto paralara benzerdirler. Ancak genellikle teknolojik altyapısı bazı spor kuruluşları tarafından sağlanıyor ve kulüplere sunuluyor. Yani aslında bu spor kuruluşları bir fan token’ı dolaşıma sürmek için Chiliz (CHZ) gibi blok zinciri hizmeti veren kripto paralarla anlaşıyorlar. Ardından teknik altyapı ile kulüpleri buluşturmak için de futbol kulüpleriyle anlaşıp isim haklarını alıyorlar ve kulüplerin kripto paraları da dolaşıma dahil edilmiş oluyor. Dolayısıyla herkesin fayda sağladığı bir durum oluşuyor.

PSG’nin fan tokenı da $PSG kısaltmasını kullanıyor ve Socios ile anlaşmalı olarak Chiliz blok zinciri altyapısıyla 2020’nin Ocak ayında piyasaya sürüldü. Token’ın asıl amacı taraftarların kulüple etkileşime girebilmesini ve çevrimiçi olarak yapılan bazı oylamalara katılabilmesini sağlamak. Örneğin daha önceden PSG kulübü, taraftarların, takım kaptanının kol bandında yazacak olan mesajı belirlemesini sağlamıştı.

PSG fan tokenı, geçen hafta Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasının ardından çıkan PSG’ye transfer olacağı dedikodularının yayılmasının ardından fiyatını neredeyse 3 katına çıkarmıştı. 22 dolar seviyelerinden alıcı bulan tokenlar, haberin ardından 61 doların üstüne çıkmıştı. Ardından 37 dolar seviyelerine gerileyen $PSG şu anda da 41 dolar seviyelerinden kendisine alıcı buluyor.

Türkiyede de geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübü kendi tokenı olan Fenerbahçe Token’ı Paribu ile anlaşmalı olarak ön satışa sunmuş ve satışa çıkan tokenlar saniyeler içerisinde tükenmişti. Türkiyedeki diğer kulüplerden bazılarının Chiliz altyapısıyla sunmuş olduğu taraftar tokenlar bulunsa da Fenerbahçe Token’ı diğerlerinden ayıran fark, tokenın Ethereum altyapısında kulüp bünyesinde yazılmış olması. Dolayısıyla Fenerbahçe, tokenıyla Türkiyedeki kendi tokenını yazan ilk kulüp olmuş oldu. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.