Anker Innovations Türkiye, 28 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirdiği özel lansman etkinliğinde, farklı kategorilerden geniş ürün portföyünü basın ve sektör paydaşlarıyla buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, markanın farklı alt markaları altında sunduğu yenilikçi teknolojiler ilk kez bir arada tanıtıldı.

Anker Türkiye, tüm ürün ailesini tek sahneye taşıdı

Etkinlik kapsamında Anker, Soundcore, eufy ve eufyMake markalarına ait ürünler sergilenirken; katılımcılar şarj çözümlerinden ses teknolojilerine, akıllı ev ürünlerinden yaratıcı üretim çözümlerine kadar uzanan geniş ürün ailesini deneyimleme fırsatı yakaladı.

“Şehrin her anında Anker”

Etkinlik, “Şehrin Her Anında Anker” teması etrafında kurgulanarak markanın ürün ekosisteminin şehir yaşamının farklı anlarına nasıl entegre olduğunu yansıttı.

Ulaşımdan işe, evde geçirilen zamandan günlük rutine kadar farklı yaşam senaryolarını temsil eden deneyim alanları sayesinde katılımcılar, teknolojinin hayatın her anına nasıl dokunduğunu birebir deneyimledi. Bu yaklaşım, ürünleri tekil olarak sunmanın ötesine geçerek, bütünsel bir yaşam tarzı deneyimi sundu.

Yapay zeka ve çip teknolojisinde yeni adım

Etkinlikte Anker Innovations, kendi geliştirdiği ilk yapay zeka destekli ses işlemci çipi Thus™ AI Chip’i de tanıttı. Yeni nesil “compute-in-memory” mimarisiyle çalışan bu çip, yüksek performanslı AI işlemlerini düşük güç tüketimiyle gerçekleştirebiliyor.

Gerçek zamanlı ses işleme ve gürültü engelleme gibi alanlarda önemli bir gelişim sunan Thus™ AI Chip, daha güçlü yapay zeka modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Bu adım, markanın daha akıllı ve adaptif cihazlar geliştirme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Tüm kategorilerde yenilikçi deneyim

Lansman alanında kurulan deneyim bölgeleri, her bir ürün kategorisinin günlük hayattaki kullanım senaryolarını yansıtacak şekilde tasarlandı. Katılımcılar, farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünleri birebir test ederek markanın kullanıcı odaklı yaklaşımını yakından deneyimledi.

Güçlü performans ve pratik kullanım sunan şarj çözümleri, yüksek ses kalitesiyle öne çıkan audio ürünleri ve akıllı yaşamı kolaylaştıran ev teknolojileri, etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Türkiye pazarına güçlü bağlılık

Etkinliğin açılışında Victor Gao, Türkiye’nin önemine dikkat çekti:

“Türkiye, teknolojinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu, genç, hızlı büyüyen ve son derece bağlantılı bir pazar. Biz burada pazarı test etmiyoruz, onunla birlikte büyüyoruz.”

Gao ayrıca uzun vadeli başarının yerel pazarı anlamaktan geçtiğini ve bu doğrultuda yerel ekip ve yetkinliklere yapılan yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Marka vizyonu

Marketing Manager Olivia Shen, Anker Innovations’ın çok markalı yapı yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“Anker Innovations, her biri günlük yaşamda net bir role sahip, odaklanmış markalardan oluşan bir portföydür.”

Shen, markanın portföyünde yer alan ana markaları şu başlıklarla öne çıkardı:

Anker: Güvenilir şarj çözümleri

Soundcore: Premium ses deneyimi

Premium ses deneyimi eufy: Akıllı ev teknolojileri

Ayrıca Türkiye’nin, markanın inovasyonu genişletmeyi ve güveni güçlendirmeyi hedeflediği stratejik pazarlardan biri olduğu vurgulandı.

Basın ve içerik üreticilerinden yoğun ilgi

Teknoloji, iş ve lifestyle dünyasından çok sayıda basın mensubu ve içerik üreticisinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar ürünleri yakından inceleme ve marka yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı buldu.

Lansman boyunca paylaşılan deneyimler, sosyal medya ve dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.

Anker Innovations hakkında

Anker Innovations, şarj ve ev enerjisi depolama teknolojilerinde küresel ölçekte liderlik ediyor; premium ses, mobil eğlence ve gelişen akıllı ev kategorilerine yönelik yenilikçi tüketici elektroniği ürünleri geliştiriyor. Bu inovasyon gücünü üç ana markası olan Anker, eufy ve Soundcore ile genişletiyor.