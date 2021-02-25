Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip

2021 yılına çok iddialı giren Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansmanla Redmi K40 ailesini duyurdu. Çin’de, fiyatına karşılık sunduğu özelliklerle dikkat çeken K40 ailesi, 2021 yılında dünya çapında çok tercih edilecek modellerden biri olacak gibi gözüküyor.

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Redmi K40 ailesi neler sunuyor?

6.67 inçlik AMOLED ekranla sunulan cihazlar, E4 AMOLED panellere sahip. Üst düzey kaliteye sahip bu panellerin K40 ailesinde kullanılmasıysa, ayrı bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda 120 Hz tazeleme hızı sunulması da, aldığınız kaliteli görüntüye ek olarak; akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Ayrıca ekranda bulunan HDR desteği sayesinde de, renk doğruluğunun artırılması amaçlanmış. Cihazın ağırlığının 196 gr olması sayesinde de, 200 gramlık psikolojik sınırın altında kalıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 870’le sunulan cihaz, güç anlamında da iddialı. Snapdragon 865’ten daha iyi sonuçlar veren Snapdragon 870 sayesinde; Redmi K40 satın almayı düşünen kullanıcılar hem işlemci gücü hem de 360 Hz dokunma hassasiyetine sahip ekranın avantajıyla; Pubg gibi rekabetçi oyunlarda ciddi bir avantaj ve oyun keyfi elde edebilecekler. Cep telefonundan sıklıkla içerik tüketen kullanıcılarsa, hem panel kalitesi hem de stereo hoparlörler sayesinde Redmi K40’tan memnun kalacaklar gibi gözüküyor.

Fotoğraf tarafına gelince de Xiaomi, 48 MP ana kamera sayesinde kaliteli fotoğraflar çekilebileceğini vadediyor. Ayrıca lansmanda gösterildiği kadarıyla, 5 MP çözünürlüğe sahip olan makro kamera sayesinde, detaylı makro çekimler yapabilmek mümkün.

Redmi K40 Pro ve Redmi K40 arasındaki farklar ne?

Öncelikle Redmi K40 Pro, normal renklere ek olarak; işlenmiş metal dokusuna benzer bir tasarıma sahip. Tasarıma önem verenlerin çok şık bulabileceğini düşündüğümüz bu deseni Xiaomi, özel bir çalışma sonrasında üretmiş. 2 cihazın arasındaki bir diğer fark da, Redmi K40 Pro’nun Snapdragon 888’le sunuluyor olması. Grafik birimi de, Adreno 650’den Adreno 660’a yükseltilmiş. Bu sayede, cihazın oyun performansı daha da artırılmış.

Fotoğraf kalitesi yönünden de Redmi K40 Pro, standart versiyonun önüne geçmeyi amaçlıyor. Standart K40 modelinin aksine Redmi K40 Pro’da 64 MP ana kamera kullanılıyor. Xiaomi, ana kameradaki sensör tercihiniyse, Sony’den yana kullanmış.

Batarya ve hızlı şarj tarafındaysa, standart model ve pro model arasında bir fark yok. 2 cihaz da, 4520 mAh batarya ve 33W hızlı şarjla desteklenmiş durumda.