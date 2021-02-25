Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Samsung şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra ekran performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında ekran performansı ile de dikkat çekiyor.
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Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel sayesinde bir akıllı telefonun sunabileceği en iyi görüntü deneyimlerinden birini vadediyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük, 516 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh (25W kablolu hızlı şarj veya 15W kablosuz şarj veya 4,5W tersine şarj)
Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark ekran testiyle zirveye yerleşti. En iyi ekrana sahip akıllı telefon olan cihaz, testten 91 puan almayı başardı. Aynı zamanda listenin ikinci sırasında da Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.
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Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 Pro, Çin’de yapılan bir lansmanla duyuruldu!
2021 yılına çok iddialı giren Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansmanla Redmi K40 ailesini duyurdu. Çin’de, fiyatına karşılık sunduğu özelliklerle dikkat çeken K40 ailesi, 2021 yılında dünya çapında çok tercih edilecek modellerden biri olacak gibi gözüküyor.
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Redmi K40 ailesi neler sunuyor?
6.67 inçlik AMOLED ekranla sunulan cihazlar, E4 AMOLED panellere sahip. Üst düzey kaliteye sahip bu panellerin K40 ailesinde kullanılmasıysa, ayrı bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda 120 Hz tazeleme hızı sunulması da, aldığınız kaliteli görüntüye ek olarak; akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Ayrıca ekranda bulunan HDR desteği sayesinde de, renk doğruluğunun artırılması amaçlanmış. Cihazın ağırlığının 196 gr olması sayesinde de, 200 gramlık psikolojik sınırın altında kalıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 870’le sunulan cihaz, güç anlamında da iddialı. Snapdragon 865’ten daha iyi sonuçlar veren Snapdragon 870 sayesinde; Redmi K40 satın almayı düşünen kullanıcılar hem işlemci gücü hem de 360 Hz dokunma hassasiyetine sahip ekranın avantajıyla; Pubg gibi rekabetçi oyunlarda ciddi bir avantaj ve oyun keyfi elde edebilecekler. Cep telefonundan sıklıkla içerik tüketen kullanıcılarsa, hem panel kalitesi hem de stereo hoparlörler sayesinde Redmi K40’tan memnun kalacaklar gibi gözüküyor.
Fotoğraf tarafına gelince de Xiaomi, 48 MP ana kamera sayesinde kaliteli fotoğraflar çekilebileceğini vadediyor. Ayrıca lansmanda gösterildiği kadarıyla, 5 MP çözünürlüğe sahip olan makro kamera sayesinde, detaylı makro çekimler yapabilmek mümkün.
Redmi K40 Pro ve Redmi K40 arasındaki farklar ne?
Öncelikle Redmi K40 Pro, normal renklere ek olarak; işlenmiş metal dokusuna benzer bir tasarıma sahip. Tasarıma önem verenlerin çok şık bulabileceğini düşündüğümüz bu deseni Xiaomi, özel bir çalışma sonrasında üretmiş. 2 cihazın arasındaki bir diğer fark da, Redmi K40 Pro’nun Snapdragon 888’le sunuluyor olması. Grafik birimi de, Adreno 650’den Adreno 660’a yükseltilmiş. Bu sayede, cihazın oyun performansı daha da artırılmış.
Fotoğraf kalitesi yönünden de Redmi K40 Pro, standart versiyonun önüne geçmeyi amaçlıyor. Standart K40 modelinin aksine Redmi K40 Pro’da 64 MP ana kamera kullanılıyor. Xiaomi, ana kameradaki sensör tercihiniyse, Sony’den yana kullanmış.
Batarya ve hızlı şarj tarafındaysa, standart model ve pro model arasında bir fark yok. 2 cihaz da, 4520 mAh batarya ve 33W hızlı şarjla desteklenmiş durumda.
Akıllı Telefonlar
Meizu 18 serisi, 2K çözünürlüklü ekran ile gelecek!
Bugün erken saatlerde, Meizu 18 serisi resmi olarak şirket tarafından Weibo hesabı üzerinden bazı teknik özellikleriyle ortaya çıktı. Yeni seri taban model ve Pro model olmak üzere iki farklı telefon ile gelecek. Çinli akıllı telefon üreticisi, her iki cihaz için de posterlerle birlikte iki gönderi paylaştı. Şirket, bu paylaşımlarda cihazların ekran özellikleri ve hafifliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı.
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Meizu 18 serisinin ekran özellikleri neler olacak?
Meizu 18 serisinin temel modeli, 6.2 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek. Pro model ise yine 6.2 inç boyutunda ve 2K çözünürlüklü AMOLED bir panelle geliyor olacak. Bununla birlikte her iki modelin ekran tazeleme hızının ise 120 Hz olması muhtemel. Ayrıca her iki modelde de ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Seri ile ilgili tüm detaylar henüz bilinmese de temel teknik özellikleri hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılara göre temel model, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Pro model ise Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek.
Meizu‘nun yeni serisinin Pro modeli, söylentilere göre 40W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca cihazların 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelmesi de muhtemel gözüküyor. Diğer olası varyasyonlar hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Meizu 18 serisinin 3 Mart tarihinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkındaki tüm bilgilere ulaşacağız. O güne kadar teknik özellikler ve fiyatlarla ilgili sızıntıların ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS Huawei amiral gemilerine Nisan’da gelecek!
HarmonyOS işletim sisteminin Huawei telefonlara geleceği, Eylül ayındaki HDC 2020 etkinliğinde doğrulanmıştı. Huawei şirketi ,sözünün arkasında durarak, HarmonyOS 2.0‘ın Beta Sürümünü bazı cihazlara çoktan sundu. Şimdi ise şirket, Android tabanlı alternatif işletim sisteminin kararlı halinin amiral gemisi cihazlara geleceğini söyledi. Gelin Nisan ayında Huawei amiral gemilerine gelmesi planlanan HarmonyOS işletim sistemi ile alakalı haberimizin detaylarına bakalım.
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HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili detaylar neler?
HarmonyOS işletim sistemi yükseltmesi, 2021 Nisan’ından itibaren Huawei amiral gemisi cihazlarına gelmeye başlayacak . Bununla beraber şirketin akıllı telefonları için devrim niteliğinde bir adım atmış olacak. Başlangıçta, şirket yeni HUAWEI Mate X2 cihazıyla bu işletim sistemini paylaşacak. Bununla beraber cihaz o zamana kadar EMUI 11.0’i (Android 10 tabanlı) çalıştıracak diyebiliriz. HUAWEI P50 serisinin birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini varsayarsak onun da HarmonyOS işletim sistemini alacağını tahmin etmek çok zor değil.
Huawei şirketi, HarmonyOS işletim sistemini ABD ile yaşanan sorunların ardından Google Mobil Servisleri yasağından dolayı alternatif bir yol olarak getirecek. Bu yeni işletim sistemi, akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere birçok akıllı cihazda kullanılabiliyor. Huawei gün geçtikçe HarmonyOS’u geliştiriyor ve cihazlara entegre ediyor. Bunu takiben, Aralık 2020’de Akıllı Telefonlar için geliştirici araç setini ve Ocak’21’den itibaren Beta sürümlerini yayınladı. Şimdi ise amiral gemisi cihazlar için kararlı sürümlerin 2021’in ilk yarısı sona ermeden önce piyasaya sürülmesini muhtemel. Henüz güncellemeyi alacak olan cihazların tam bir listesine sahip değiliz. Ancak kademeli olarak Huawei P, Mate ve Nova serisi cihazlarına gelmesi olası.
Sadece HarmonyOS değil, Huawei de App Gallery pazarını geliştirmek için çok çalışıyor . 2020 itibariyle, , dünya çapında aylık 500 milyona kadar aktif kullanıcıya sahip ve daha da genişliyor.
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