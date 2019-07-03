Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 özellikleri sızdı!

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Giriş seviye tabletin gelecek ay düzenlenecek etkinlikte Samsung Galaxy Tab S5‘le beraber tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 özellikleri

Tabletin 8 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, 1280 x 800 piksel (HD+) çözünürlüğünde olacak. Cihazın klasmanını belli eden oldukça kalın ekran çerçevesinin göze battığı ön tarafta 2 MP çözünürlükteki mütevazı bir ön kamera da yer alıyor. Tabletin arkasındaysa sol üst köşeye konumlandırılan 8 MP çözünürlükteki flaşsız bir ana kamera bulunuyor. Galaxy Tab A 8.0 2019‘da 3.5 mm kulaklık jakı da ihmal edilmemiş.

Giriş seviyede konumlandırılan ekonomik tablet gücünü 12 nm teknolojisi kullanılarak üretilen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisinden alıyor. 2 GB RAM‘le gelecek olan cihazın dahili hafızasıysa 32 GB. Ayrıca tabletin hafızası hafıza kartıyla da artırılabilecek. Kutusundan güncel Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacak olan 347 gram ağırlığındaki cihaz, 5,100 mAh‘lık oldukça büyük bir bataryayla geliyor. İddiasız teknik özellikleri de göz önüne alındığında tabletin kullanıcılarına uzun bir kullanım ömrü sunacağı tahmin edilebilir.

LTE desteği de sunan Galaxy Tab A 8.0 2019, karbon siyahı ve gümüş grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak.