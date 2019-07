Samsung Galaxy Note 10’un çıkış tarihi belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note ailesinin yeni üyelerinin tanıtım tarihini açıkladı. Şirketin yeni amiral gemisi olacak Samsung Galaxy Note serisi, 7 Ağustos’ta ABD’nin New York kentinde düzenlenecek olan özel etkinlikte sahneye çıkacak.

Samsung’un yeni cihazıyla ilgili tanıtım toplantısına ilişkin davetler gönderilmeye başlanırken, New York’ta düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, yerel saatle 16:00’da, Türkiye saatiyle ise 23:00’da gerçekleştirilecek.

Buna göre Samsung’un “Samsung Galaxy Unpacked 2019: The Next Galaxy” adıyla duyurduğu etkinlik 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin ana odak noktalarından biri elbette her Galaxy Note tanıtımında olduğu gibi S Pen. Bir diğerinin ise ön kamera olduğu görünüyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A50 haziran güncellemesi dağıtılmaya başlandı!

Samsung Galaxy Note iki farklı model ile geliyor

Samsung Galaxy Note, iki farkı model olarak piyasaya sunulması bekleniyor. Bunlardan standart olan Galaxy Note 10 modeli 6.3 inç erkan ile gelecek. 6.8 inç ile daha büyük ekrana sahip olan Galaxy Note 10+’ın ise 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor.

Cihazın ön yüzeyinde çerçevesiz bir ekrana sahip olması beklenen Note 10 ailesi, Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi ekrana gömülü bir ön kamera ile geliyor. Delikli ekran tasarımıyla gelecek olan Galaxy Note 10’da ön kamerayı barındıracak ekran deliğinin ortaya hizalanması kuvvetle muhtemel.

Galaxy Note serisinin tasarımında da S modellerinde olduğu gibi değişikliğe gidileceğini gösteriyor. Yayınlanan görselde kalemin uç kısmına doğru yer alan mekanik tuş gözlemlenmiyor. Samsung’un yeni modelde buraya “dokunmatik” bir deneyim dahil etmiş olma ihtimali bulunuyor.

Samsung, katlanabilir telefon pazarında büyük sorunlar yaşasa da bu yıl S10 ailesi ile amiral gemisi yarışında çizmiş olduğu başarılı grafiğini Note 10 serisi ile devam ettirmek istiyor.