Galaxy S26 işlemcisi, Samsung’un yıllardır tartışılan işlemci stratejisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Şirketin son dönemde attığı adımlar, yalnızca yeni bir amiral gemisini değil, uzun vadeli bir yol haritasını da işaret ediyor. İlk sinyaller, bu modelle birlikte dengelerin yavaş ama kararlı biçimde değişebileceğini gösteriyor.

Samsung, Galaxy S26 serisiyle Qualcomm’a diss atmaya hazırlanıyor!

Galaxy S26, Samsung’un yeniden yapılandırdığı Exynos planlarının sahaya indiği ilk modellerden biri olacak. Exynos markası bir süredir geri plandaydı ancak bu tablo değişiyor. Şirketin yeni geliştirdiği Exynos 2600, Galaxy S26 ailesinin yaklaşık yüzde 25’inde kullanılacak ve bu oran bile başlı başına stratejik bir mesaj taşıyor.

Samsung S26 için hazırlanan Exynos 2600, akıllı telefon dünyasında bir ilki temsil ediyor. Bu yonga seti, 2nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ilk mobil işlemci olarak konumlanıyor. Grafik tarafında ise AMD imzalı RDNA4 mimarisine sahip GPU dikkat çekiyor. Samsung ayrıca bu işlemcide Heat Path Block (HPB) adı verilen yeni bir ısı yönetim teknolojisine yer vererek performans sürekliliğini artırmayı hedefliyor.

Samsung S26 işlemcisi tarafında Exynos’un geri dönüşü, Samsung’un yalnızca bugünü değil, 2026 ve sonrasını da planladığını gösteriyor. Analistlere göre şirket, kendi bileşenlerini daha fazla tasarlamaya başladı. Bu yaklaşım, ilerleyen yıllarda Galaxy S serisinde Exynos kullanım oranının artabileceğine işaret ediyor. Nitekim 2027 için konuşulan Exynos 2800’ün tamamen Samsung’un kendi geliştirdiği bir GPU ile gelmesi bekleniyor.

Samsung S26 ailesinde Snapdragon tamamen terk edilmiş değil. Performans tarafında yaşanan geçmiş sorunlar nedeniyle modellerin yaklaşık yüzde 75’inde Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. Ancak Samsung’un Exynos’a yeniden yatırım yapmasının temel nedeni, Qualcomm’a olan bağımlılığı azaltmak. Zira Qualcomm’un üst seviye yongalarında her yıl düzenli olarak fiyat artışına gitmesi, maliyet baskısını artırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26, Exynos 2600 hamlesiyle performans ve fiyat dengesini sizin için yeterince ikna edici bir noktaya taşıyabilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın!