Üst Düzey Otomasyonla Hassas Temizlik

Kış aylarında evde geçirilen zamanı daha konforlu hale getiren Dreame robot süpürgeler, temizlik yükünü kullanıcıdan alıyor. Amiral gemisi Dreame X50 Ultra Complete, gelişmiş navigasyon ve engel aşma sistemleriyle evin her alanında hassas temizlik sunuyor. 20.000 Pa emiş gücü, saç ve evcil hayvan tüylerini dolanmadan temizleyen fırça yapısı, köşe-kenar erişimi ve tam otomatik bakım özellikleri sayesinde kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan temiz ve ferah bir ev sağlıyor.

Günlük Hayata Uyum Sağlayan Akıllı Yardımcı

Dreame L10s Ultra Gen 2, günlük temizlik rutinini kolaylaştıran akıllı özellikleriyle öne çıkıyor. Uzayabilen paspas yapısı alçak mobilyaların altına erişim sağlarken, 10.000 Pa emiş gücü halı ve sert zeminlerde etkili temizlik sunuyor. Zemin türü ve kirlilik seviyesine göre temizlik planını otomatik ayarlayan yazılımı, gelişmiş navigasyon, otomatik paspas yıkama ve toz boşaltma özellikleriyle bakım sürecini de zahmetsiz hale getiriyor. Sessiz çalışması sayesinde yoğun tempolu yaşamlar, çocuklu aileler ve evcil hayvan sahipleri için konforlu bir yardımcı oluyor.

Kış Aylarında Evde Konforun Yeni Tanımı

Soğuk havalarda evde geçirilen zaman arttıkça, temizlikle harcanan vakti azaltmak daha da değerli hale geliyor. Dreame robot süpürgeler, otomatik yapılarıyla temizlik işini arka planda sessizce üstlenirken, evde düzenli ve ferah bir ortamın sürekliliğini sağlıyor.

Akıllı sensörler ve hijyen odaklı bakım sistemleriyle Dreame, kış aylarında ev yaşamını daha konforlu hale getiriyor.

Devam Eden Avantajlar

Kasım ayında başlayan ve hala geçerliliğini koruyan bir diğer avantaj ise stoklarla sınırlı olan, Dreame X50 Ultra Complete ile birlikte sunulan N10 Halı & Koltuk Temizleyici hediyesi. Bu paket, zemin temizliğinin yanı sıra koltuk ve halılar için de tamamlayıcı bir çözüm sunarak ev temizliğini bütüncül bir yaklaşımla ele almak isteyenler için ek bir kolaylık sağlıyor.

Ayrıca Dreame L10s Ultra Gen 2, avantajlı kampanya kapsamında hala 36.999 TL yerine 32.999 TL’den kullanıcılarla buluşuyor.

Detaylar ve robotlarda avantajlı fiyatlar için https://dreametech.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.