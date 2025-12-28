Epic Games Store yılbaşı ücretsiz oyun kampanyası kapsamında 28–29 Aralık 2025 tarihleri arasında ücretsiz sunulan oyun belli oldu. Bu tarihlerde oyuncular, retro RPG türündeki SKALD: Against the Black Priory oyununu hiçbir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebiliyor. Her zamanki gibi, oyunu bu süre içinde hesabınıza eklemeniz yeterli. Kampanya bittikten sonra bile oyun kalıcı olarak sizin oluyor.

Epic Games 28–29 Aralık ücretsiz oyunu açıklandı: SKALD: Against the Black Priory

Epic Games yeni yılbaşı ücretsiz oyunu olan 206 TL değerindeki SKALD: Against the Black Priory, 1980’lerin klasik bilgisayar RPG’lerinden ilham alan karanlık atmosferli bir rol yapma oyunu. Oyun, oyuncuyu salgınlar, batıl inançlar ve gizemli tarikatlarla çevrili sert bir fantezi dünyasına götürüyor.

Oyuncular;

Kendi karakterlerini oluşturuyor

Sıra tabanlı taktiksel savaşlara giriyor

Keşif, diyalog ve hikâye odaklı görevlerle ilerliyor

Retro piksel sanat tarzı, derin hikâye anlatımı ve zorlayıcı oynanışıyla özellikle klasik RPG sevenlere hitap eden bir yapım olarak öne çıkıyor.

SKALD: Against the Black Priory sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-bit)

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 veya muadili

Intel Core i3 veya muadili RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: DirectX 11 uyumlu, entegre grafikler yeterli

DirectX 11 uyumlu, entegre grafikler yeterli DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 veya muadili

Intel Core i5 veya muadili RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: DirectX 11 uyumlu harici GPU

DirectX 11 uyumlu harici GPU DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB boş alan

Hangi tarihe kadar ücretsiz?

SKALD: Against the Black Priory, 29 Aralık Türkiye saatiyle 17:00’a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Bu saatten sonra oyun tekrar ücretli hâle gelecek.

Epic Games Store bağlantısı

Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Epic Games Store – SKALD: Against the Black Priory



