Samsung, Güney Kore’deki test sürecini tamamlamasının ardından merakla beklenen kararlı sürümü küresel çapta dağıtıma çıkardı. Akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının donanım deneyimini yazılım ile tazeleyen şirket, yepyeni yapay zeka araçlarını cihazlara entegre ediyor. Özellikle eski donanımların yazılımsal olarak güncel tutulması, cihazların kullanım ömrünü uzatması açısından büyük önem taşıyor. Peki, birçok modele yeni yetenekler kazandıracak olan One UI 8.5 güncellemesi eski cihaz sahiplerini memnun edebilecek mi?

One UI 8.5 güncellemesi hangi cihazlara geliyor?

Küresel çapta indirilmeye sunulan One UI 8.5 güncellemesi, ilk olarak sadece yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi ile sınırlı kalmıyor. Şirket, donanım gücü hala yeterli olan eski serilerini de unutmadı. Yapılan planlamaya göre, Galaxy S24 ve Fan Edition (FE) modellerini de kapsayan Galaxy S23 serisi kullanıcılarının önümüzdeki günlerde bu pakete erişmesi bekleniyor. Bu genişletilmiş strateji sayesinde Samsung güncelleme listesi milyonlarca kullanıcıyı içine alan devasa bir havuzu kapsıyor.

Katlanabilir telefon ve tablet pazarındaki cihazlar da yeni sürümün getirdiği avantajlardan yararlanacak. Samsung, yatay ve dikey katlanabilir form faktörleri için özelleştirmeler içeren paketi Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7, Z Flip 6 ve Z Fold 6 modellerine sunmaya hazır. Ekran alanı daha geniş olan Galaxy Tab S10 ve Tab S11 serisi tabletler de listeye eklendi. Bazı Galaxy A serisi modellerinin de bu dönemde yeni sürümü alması bekleniyor. Ancak orta segment cihazlar için dağıtım takviminin biraz daha uzun sürebileceği belirtiliyor.

Yeni sürüm ile gelen Galaxy AI özellikleri ve yenilikler

Kullanıcı arayüzünde küçük bir tasarım yenilemesi sunan sürüm, ismindeki ufak rakamsal değişime aldanılmaması gereken bir paket. Sistemin arka planında oldukça fazla iyileştirme yatıyor ve geliştirme sürecinin ana odağında Galaxy AI özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar artık daha yetenekli görsel düzenleme ve oluşturma araçlarına erişebilecek. Ayrıca sesli asistan Bixby çok daha akıllı hale gelirken, popüler arama motoru alternatifi Perplexity AI ile kurulan derin entegrasyon dikkat çekiyor.

Kamera deneyimi ise profesyonel çekim yapan kullanıcıları sevindirecek detaylar barındırıyor. Donanımı yazılımla destekleyen paket sayesinde kamera arayüzüne çok sayıda yeni fonksiyon eklendi. Geliştirilen belge tarama (Document scan) işlevi günlük ofis işlerini kolaylaştırıyor. Gerçek zamanlı Log video önizlemeleri ve hem ön kamera hem de arka kameralardan birini aynı anda kullanarak çift video kaydı yapabilme yeteneği, içerik üreticileri için esneklik sağlıyor.

Sistemdeki yenilikler sadece yapay zeka ve kamera modülleriyle sınırlı kalmadı. Şirket; sağlık takibi tarafında Samsung Health uygulamasını, dosya transferi tarafında ise Quick Share altyapısını güncelledi. Tüm bunlara ek olarak, cihazların kablosuz ağ ve Bluetooth bağlantı kararlılığı artırılırken, daha iyi bir güç tasarrufu algoritması ile pil tüketiminin optimize edildiği aktarıldı.

Perplexity AI nedir?

Perplexity AI, klasik arama motoru mantığını yapay zeka ile birleştiren, kullanıcının sorduğu sorulara internetteki güncel kaynakları tarayarak doğrudan ve özetlenmiş yanıtlar veren bir sohbet botudur. Samsung’un bu entegrasyonu, cihazlardaki bilgi arama deneyimini çok daha pratik bir boyuta taşıyor.

