Akıllı telefon dünyası bugünlerde oldukça hareketli ve Samsung Galaxy S26 serisi de bu hareketliliğin odağında. Galaxy S26 serisinin tasarımında beklenen radikal değişimler doğrulanıyor mu? Türkiye’de kullanıcılar bu sızıntıları nasıl karşılıyor? Gelin, detaylara geçmeden önce bu merak uyandırıcı gelişmelere kısaca göz atalım.

Samsung Galaxy S26 serisi One UI 8.5 kodlarında ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S26 ailesi, ortaya çıkan One UI 8.5 kodları sayesinde adeta tüm tasarım hatlarıyla gözler önüne serildi. Samsung’un M1, M2 ve M3 kod adlarını taşıyan Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin görüntüleri yazılım paketinde bulundu. Bu sızıntılar, son aylarda gündeme gelen tasarım iddialarını büyük ölçüde doğruluyor. Tek bir oval kamera adasının kullanılması, Türkiye’deki teknoloji topluluklarında da yoğun şekilde tartışılıyor.

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S26 ailesinin üç modeli de sol üst köşede konumlandırılmış tek oval kamera adası tasarımına sahip olacak. İlginç olan ise; dört arka kameraya sahip Ultra modelinin bile bu sade tasarım çizgisinden şaşmaması. Tüm serinin aynı kavis yarıçapına sahip olacağı iddiası da bu görüntülerle pekiştirildi. Yani Samsung, tasarım tarafında daha tutarlı ve bütünlüklü bir yaklaşımı tercih ediyor gibi görünüyor.

Kullanıcıları özellikle ilgilendiren bir diğer konu ise işlemci tercihi. Galaxy S26 ve S26+ modellerinin bazı pazarlarda Exynos 2600, diğerlerinde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelebileceği belirtiliyor. Samsung Galaxy S26 Ultra için de her iki işlemci seçeneğinin mümkün olduğu konuşulsa da netlik kazanmış değil.

Bu gelişmeler Samsung’un 2025–2026 döneminde yazılım ve donanım entegrasyonuna daha fazla odaklandığını gösteriyor. Samsung Galaxy S26 ailesinin One UI 8.5 ile birlikte daha rafine bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Sızıntıların artmasıyla birlikte teknoloji dünyasında da “acaba resmi tanıtıma ne kadar kaldı?” sorusu sıkça sorulmaya başladı.

