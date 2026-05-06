iOS 27, Apple Wallet tarafında kullanıcıların uzun süredir beklediği daha esnek bir kullanım alanı açabilir. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Apple, Wallet içinde bilet, üyelik kartı ve hediye kartı gibi öğeleri dijital pass’e dönüştürmeye izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor; peki bu özellik günlük kullanımda ne kadar işe yarayacak?

iOS 27 ile Apple Wallet’ta Create a Pass dönemi

iOS 27 ile gelecek özellik, Apple’ın Wallet uygulamasını yalnızca desteklenen kartlarla sınırlı olmaktan biraz daha uzaklaştıracak. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre bu özellik Create a Pass adını taşıyacak ve Wallet ile doğrudan uyumlu olmayan kart ve bilet türleri arasındaki boşluğu kapatacak.

Kullanıcılar Wallet içindeki artı düğmesine dokunarak bir pass ya da bilet üzerindeki QR kodu tarayabilecek. Eğer QR kod yoksa, bu kez özel bir pass oluşturma seçeneği devreye girecek. Burada asıl dikkat çeken nokta, uygulamanın sadece hazır şablonlara bağlı kalmaması; yani farklı etkinlikler, üyelikler ya da kart türleri için daha esnek bir yapı sunması.

Uygulamadaki metin ipuçlarına göre özellik; biletler, üyelikler, hediye kartları ve benzeri öğelerle çalışacak. Apple ayrıca pass türlerini renklerle ayırıyor: etkinlikler için mor, üyelikler için mavi, diğer pass türleri için ise turuncu tercih ediliyor. Kullanıcılar dijital pass’lerin görselini, rengini, stilini ve üzerindeki metni de özelleştirebilecek.

Bu da günlük kullanım açısından önemli bir detay. Özellikle konser bileti, sinema bileti ya da spor salonu üyeliği gibi farklı yerlerde farklı formatlar kullananlar için Apple Wallet daha kapsayıcı bir araç haline gelebilir. Yine de burada kesin konuşmak için erken; özellik iOS 27 ile birlikte duyurulsa da yaygın erişim zamanlaması için Apple’ın WWDC sunumunu görmek gerekecek.

iOS 27 ne zaman gelir?

Apple, iOS 27’yi haziran ayında düzenlenecek WWDC etkinliğinde ön izleyecek. Yeni Wallet özelliğinin de bu tanıtımın parçası olması bekleniyor. Türkiye için resmi erişim detayı şimdilik paylaşılmış değil; ancak Wallet kullanımının ülkedeki yaygınlığı düşünüldüğünde, bu tür bir özellik özellikle dijital kart düzenini tek yerde toplamak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir.

