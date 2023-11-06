Samsung Galaxy S24 serisi yeni renk seçeneklerini gösteren görseller ile karşımızda. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri, altı farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Galaxy S24 Ultra ise standart renklere ek olarak özel bir altın çerçeve ile geliyor. Samsung Galaxy S24 serisi gümbür gümbür geliyor.

İçindekiler Samsung Galaxy S24 Serisi Capcanlı Renklerle Geliyor

Samsung Galaxy S24 Serisi Capcanlı Renklerle Geliyor

Bu yeni renk seçenekleri, Ice Universe tarafından önceden sızdırılan bilgilere dayanıyor. Samsung Galaxy S24 serisi, Siyah, Gri, Menekşe, Sarı, Yeşil, Mavi ve Turuncu renk seçenekleri sunacak. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra modeli altın bir çerçeveyle gelecek.

Görüntülere baktığımızda, Galaxy S24 Ultra’yı Siyah, Gri, Altın ve Menekşe renklerinde görebiliyoruz. Galaxy S24 ve S24+ ise Sarı ve Menekşe renklerinde görüntüleniyor. Ancak unutmayın ki bu görseller resmi değil, yalnızca sızdırılan bilgilere ve renk seçenekleriyle ilgili son söylentilere dayanıyor.

Samsung’un Güney Kore kökenli kaynaklarına dayandırılan diğer bilgilere göre ise Galaxy S24 Ultra titanyum dış çerçeveye sahip olacak. Böylece Samsung’un akıllı telefonlarında bu malzemeyi kullanma kararı aldığı doğrulanmış oluyor.

Titanyum çerçeve, özellikle dayanıklılık ve şıklık açısından birçok avantaj sunuyor. Bu materyal, telefonun daha sağlam ve zarif bir tasarıma sahip olmasını sağlayarak Samsung’un amiral gemisi telefonunu daha cazip hale getirecek.

Ancak, titanyumun maliyeti yüksek olduğu için, Samsung’un bu özelliği diğer modellerine de genişletip genişletmeyeceği henüz net değil. Titanyumun yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerini artırabileceğinden, şirket bu konuda dikkatli bir şekilde hareket edecektir.

Daha önceki söylentiler Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra’nın hepsinin titanyum çerçevelere sahip olacağını öne sürmüştü. Ancak, yeni raporlar sadece Galaxy S24 Ultra modelinin bu özelliği taşıyacağını gösteriyor.

Buna ek olarak, raporlar, titanyum çerçevenin maliyetinin altında kalmak için verimliliğin kilit bir faktör olduğunu belirtiyor. Titanyum kullanımının verimli hale getirilmemesi, üretim maliyetlerini artırabilir ve bu, tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak geri dönebilir.

Samsung, başlangıçta 15 milyon titanyum çerçeve üretmeyi hedefliyor. Bu da aslında Galaxy S24 Ultra’nın ilk etapta beklenen satış başarısı diyebiliriz. Bu rakam Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra‘nın satış adetlerine benzerlik gösteriyor, bu da S24 Ultra’nın hedeflendiği pazarın büyük olduğunu gösteriyor.

Son olarak, S24 Ultra’nın düz bir ekrana sahip olacağı ve dış çerçevenin titanyumdan, iç çerçevenin ise alüminyumdan yapılmış olacağı bildiriliyor. Bu da benzer şekilde tasarlanmış iPhone modellerine benzerlik gösteriyor. Galaxy S24 Ultra titanyum çerçeve ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Samsung’un, Galaxy S24 serisini 17 Ocak‘ta tanıtması bekleniyor. Yaklaşan bu amiral gemisi telefonlar hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlere güncellemeler sunacağız. Yeni renk seçenekleri ile Galaxy S24 serisi, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak gibi görünüyor. Detaylar geldikçe haberdar olmaya devam edin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu nesilde neler başaracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!