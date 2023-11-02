Samsung’un 2024 amiral gemileri, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından gelen bilgilere göre, Galaxy S24 serisi ile birlikte Flip6 ve Fold6, olağanüstü bir işlemci gücüne sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine dayanan bu özel versiyon, Galaxy cihazları için hız aşırtılmış bir performans sunacak. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çok güçlü geliyor.

İçindekiler Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Hız Aşırtma ile Geliyor

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Hız Aşırtma ile Geliyor

Samsung’un bu özel işlemcisi, Adreno 750 GPU ile donatılmış ve 1.000 MHz hızında çalışacak. Bu, önceki nesil olan Galaxy S23 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin Adreno 740 GPU’sunun 719 MHz hızına kıyasla %28’lik bir hız artışı anlamına geliyor.

Qualcomm, resmi olarak Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin GPU hızını onaylamamış olsa da, bu özel versiyonun Galaxy S24 serisi için getireceği performans artışı oldukça etkileyici. Ancak, hız aşırtması sadece GPU ile sınırlı olmayabilir; işlemcinin kendisi de belirli bir hız artışıyla gelebilir.

Galaxy S24 ailesinin bazı varyasyonları Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisini kullanırken, diğerleri Exynos 2400 işlemcisine sahip olacak. Son söylentilere göre Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy S24 Ultra dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılacak, ancak Exynos 2400, Avrupa ve Güney Kore’de S24 ve S24+ modellerinde tercih edilecek.

Samsung’un Galaxy S24 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy özel işlemcisi ile, kullanıcılara yüksek performanslı ve akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Özellikle oyun ve çoklu görevlerde bu tür bir güçlü işlemci büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu gelişmeler, Samsung’un teknolojik yenilikler konusundaki taahhüdünü bir kez daha gösteriyor.

Galaxy S24 serisinin birçok özelliğini zaten sızıntılar yardımıyla biliyoruz. Son haftalarda Samsung pil üreticilerini seçmiş ve şirket yetkilileri cihazlar hakkında bazı detayları paylaşmıştı. Bunlar arasında yapay zeka odaklı kamera yenilikleri, uydu iletişim yeteneği ve Exynos 2400 yonga seti bulunuyor.

Son olarak ortaya çıkan bilgiler ise serinin bazı modellerinin seri üretime girdiğini gösteriyor. Cihazların seri üretime girmiş olması, artık cihazların her şeyinin nihai olduğunu gösteriyor. Yani yakında cihazları kanlı canlı görmemiz olası. Galaxy S24 tanıtım tarihi de buna bağlı olarak oldukça yakın olacaktır.

Galaxy S24 serisinin standart modeli olan Galaxy S24, Çin’in 3C sertifika kurumu tarafından onaylandı ve hem standart hem de Ultra modellerinin tasarımına dair görüntüler online olarak paylaşıldı. Spekülasyonlara göre, Galaxy S24, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 120Hz yenileme hızına sahip 6,17 inç Dinamik AMOLED ekran ve 3900mAh pil kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak.

Bazı pazarlarda ise Galaxy S24+ modeli, Exynos 2400 yonga seti ve 12GB RAM ile Geekbench testlerinde göründü, bu da standart S24 ve S24+ modellerinin Exynos 2400 ile gelebileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Galaxy S24 Ultra modeli için Zoom Anyplace ve E2E AI Remosaic gibi yenilikçi özellikler bekleniyor. Ayrıca, Galaxy S24 serisi için iPhone 15 Pro‘nun tasarımına benzeyen bir Titanyum gövde olasılığı hakkında da sızıntılar mevcut.

Samsung, Galaxy S23 serisinin başarısının üzerine inşa etmeyi hedefliyor ve bu yeni serinin başarısı için büyük bir heyecan var. Exynos yonga setinin geri dönüşüne yönelik bazı endişeler olsa da, teknoloji topluluğu yeni cihazlar resmi olarak tanıtılmadan karar vermekten kaçınıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!