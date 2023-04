Samsung tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 2’yi özel olarak çalıştırdığı bir yılın ardından, Galaxy S24 serisi ile Exynos’a geri dönüyor gibi görünüyor. Son birkaç haftadır Exynos 2400 hakkında çok şey duyuyoruz ve her yeni bilgi, Samsung’un gerçekten de yeni bir SoC üzerinde çalıştığını ve bunun öne çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu doğruluyor.

Samsung, şirketin Exynos’taki sorunu çözüp çözmediğini göstermek için Galaxy S24 tabanında Exynos 2400 ile sınırlı bir test çalışması yapabilir.

Bugünkü ipucu bir doğrulama değil, temel Galaxy S24 varyantının bazı bölgelerde Exynos 2400 kullanacağını, Plus varyantı ve Ultra varyantının ise Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanacağını öne süren bir söylenti.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 Sızdı

Kaynağın Galaxy S24’ün Exynos 2400’ü yalnızca belirli bölgelerde kullanacağını iddia ettiğini belirtelim. Hangi bölgelerde kullanılacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Samsung’un satış açısından telefonların en iyi performans gösterdiği bölgeleri seçeceğini varsaymak yanlış olmaz. Bazı yeni verilere dayanarak, Galaxy S23 ve Galaxy S23 Ultra’nın en çok sattığını ve Plus varyantının en düşük olduğu söyleniyor. Samsung’un gelecek yıl Plus varyantını sonlandırabileceğine dair söylentiler de var.

and again, not confirmed 100% so no need to panic

Base model doesn’t mean entire world base 24 will get exynos

It’ll be limited

Next year e2400 will just be an early showcase to show that samsung had fixed exynos team & foundry

*hopefully they don’t messed up or die

🫠

— RGcloudS (@RGcloudS) April 23, 2023