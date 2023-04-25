Samsung‘un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini bu yıl ağustos ayında düzenlemesi bekleniyor. Etkinlikte Galaxy Z serisi, Galaxy Tab S9 serisi ve Galaxy Watch 6 serisi gibi çok sayıda amiral gemisi cihazın tanıtılması bekleniyor. Beklenen lansman öncesinde, Çin’deki 3C sertifika platformu Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i onayladı. Her zaman olduğu gibi, 3C sertifikası (TechGoing aracılığıyla) her iki modelin de şarj yeteneklerini ortaya çıkardı.

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, 3C sertifikasyonunun veritabanında SM-9460 ve SM-7310 model numaralarıyla göründü. Her iki model de EP-TA800 model numarasına sahip 25W Samsung şarj cihazı ile listeleniyor.

Orijinal Galaxy Fold ve onu takip eden cihaz Galaxy Fold 5G 15W şarj sunuyordu. 2020’de piyasaya sürülen Z Fold 2, şirketin 25W şarjı destekleyen ilk katlanabilir telefonuydu. Ne yazık ki, bu yıl çıkacak Z Fold 5’in şarj departmanında herhangi bir iyileştirme yapmayacağı görülüyor.

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Söylenti değirmeni henüz Galaxy Z Flip 5’in pil boyutunu sızdırmamış olsa da, Z Fold 5’ten oldukça küçük olacağı kesin. Yine de cihazın Z Fold 5 ile aynı 25W şarj desteğini sunması muhtemel. Şu anda, Z Fold 5’in daha büyük bir batarya ile donatılıp donatılmayacağına dair bir bilgi yok. Hatırlatmak gerekirse, geçen yıl çıkan Galaxy Z Fold 4, 4.400mAh çift hücreli bir bataryaya sahipti.

Bu yılın başlarında piyasaya çıkan Galaxy S23 serisi, Galaxy yonga seti için özel yapım Snapdragon 8 Gen 2’ye sahip. Aynı çipin Z Fold 5 ve Z Flip 5’e de güç vereceğine dair söylentiler yaygın.