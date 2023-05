Samsung Galaxy S23 Ultra, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birinin en üst düzey amiral gemisi modeli olarak şuan yerini alıyor. Şimdi, cihaz selfie kameraları için DxOMark derecelendirmesinden geçti ve DxOMark’ın test ettiği tüm telefonlar arasında ilk 10 sıralamasına girmeyi başardı.

DxOMark puanı, Video ve Fotoğraf olmak üzere iki kategorideki performansına dayanıyordu. Videografide 145 puan, fotoğrafta ise 139 puan aldı. Şirket, Galaxy S23 Ultra’daki selfie kamerasının hem fotoğraflarda hem de videolarda iyi pozlama ve geniş dinamik aralığa sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte, düşük ışıklı sahnelerde zaman zaman az pozlama ile ilgili bazı sorunlar vardı. Düşük ışıkta zaman zaman ayrıntılarda bile zorlandı ve fotoğraf modunda kontrast eksikliği yaşadı.

The @Samsung Galaxy #S23Ultra Snapdragon is the first device launched in 2023 to receive not 2, not 4, but 5 #DXOMARK gold labels, with the #selfie results coming in earlier today! 🥇

Learn more about the #SamsungS23Ultra in the product review: https://t.co/lvdD977QxJ pic.twitter.com/9NxC6ubYnb

— DXOMARK (@DXOMARK) May 15, 2023