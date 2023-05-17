Samsung Galaxy S23 Ultra, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birinin en üst düzey amiral gemisi modeli olarak şuan yerini alıyor. Şimdi, cihaz selfie kameraları için DxOMark derecelendirmesinden geçti ve DxOMark’ın test ettiği tüm telefonlar arasında ilk 10 sıralamasına girmeyi başardı.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 Ultra DxOMark Selfie Kamerasında 141 puan aldı

Samsung Galaxy S23 Ultra DxOMark Selfie Kamerasında 141 puan aldı

DxOMark puanı, Video ve Fotoğraf olmak üzere iki kategorideki performansına dayanıyordu. Videografide 145 puan, fotoğrafta ise 139 puan aldı. Şirket, Galaxy S23 Ultra’daki selfie kamerasının hem fotoğraflarda hem de videolarda iyi pozlama ve geniş dinamik aralığa sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte, düşük ışıklı sahnelerde zaman zaman az pozlama ile ilgili bazı sorunlar vardı. Düşük ışıkta zaman zaman ayrıntılarda bile zorlandı ve fotoğraf modunda kontrast eksikliği yaşadı.

The @Samsung Galaxy #S23Ultra Snapdragon is the first device launched in 2023 to receive not 2, not 4, but 5 #DXOMARK gold labels, with the #selfie results coming in earlier today! 🥇 Learn more about the #SamsungS23Ultra in the product review: https://t.co/lvdD977QxJ pic.twitter.com/9NxC6ubYnb — DXOMARK (@DXOMARK) May 15, 2023

DxOMark bazı çekimlerde gölgelenme, çınlama ve renk tonu kayması artefaktları bile buldu. Bunun dışında cihaz, parlak ve iç mekân aydınlatma koşullarında doğru beyaz dengesi ve doğal görünümlü cilt tonları ile çeşitli övgüler aldı. Otomatik odaklama da hızlı ve doğruydu. Çoğu sahnede, gürültü seviyeleri çoğunlukla çok yüksek değildi ve bokeh efekti doğru derinlik tahminine sahipti. Samsung amiral gemisi, etkili video sabitleme özelliği ile de övgü topladı.

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Tüm bunlar sayesinde Galaxy S23 Ultra, DxOMark’ın bugüne kadar test ettiği tüm akıllı telefonlar arasında selfie kameraları için küresel sıralamada 9. sırada yer aldı. Öte yandan Ultra Premium sıralamasında da 8. sırada yer aldı. Başka bir deyişle, Samsung’un çoğu senaryoda harika olan çok yetenekli bir selfie kamerasına sahip bir akıllı telefon gönderdiği açıktır.