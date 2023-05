Farklı tasarım anlayışı ile dikkat çeken Nothing firması Nothing Phone 2 modelini bu yıl yazında piyasaya süreceğini açıklamıştı. Firma, Nothing Phone (2)’nin kaputun altındaki Snapdragon 8 serisi işlemci tarafından destekleneceğini ve amiral gemisi segmentinde yer alacağını da belirtmişti. Bugün ise telefon Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

Nothing Phone (2), Geekbench veritabanında A065 model numarası ile listeleniyor. Üç çekirdeği 2.5GHz’de, dört çekirdeği 1.8GHz’de ve bir ana çekirdeği 3.0GHz’de işaretleyen ‘taro’ kod adlı bir anakartı ortaya koyuyor. Liste, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine karşılık geliyor. Bu sızıntı aynı zamanda yanlışlıkla aynı yonga setini ortaya çıkaran bir Qualcomm yöneticisinin geçmiş bir raporuyla da uyumlu diyebiliriz. Geekbench veritabanı, 12GB RAM’li Nothing Phone’u (2) gösterir. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sisteminde çalışacak.

Nothing Phone 2 A065 spotted on Geekbench with Snapdragon 8 Gen 1, I thought they will launch with Snapdragon 8+ Gen 1. 😔 – Snapdragon 8 Gen 1

– Adreno 730

– 12GB RAM

– Android 13#Nothing #NothingPhone2 pic.twitter.com/QW1vaRCRgn — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 16, 2023

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında Nothing Phone (2) sırasıyla 1.253 ve 3.833 puan almayı başarıyor. Sızdırılan bir tasarım görüntüsüne göre, Nothing Phone (2)’nin selefi ile aynı tasarımı koruması bekleniyor. Şeffaf bir arka panel, alüminyum çerçeve ve LED ışık çizgilerine sahip olabilir. Telefonun FHD+ çözünürlükte 120Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekran, 256GB yerleşik depolama alanı ve 5.000mAh pil ünitesi paketlediği söyleniyor.