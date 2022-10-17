Samsung’un yakında yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S23 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu serinin Ocak veya Şubat 2023’te satışa çıkması muhtemel. Seri Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra’dan oluşacak. Bu üç cihaz arasında ana model Samsung Galaxy S23 cihazı serideki kompakt ürün olacak. Bu cihaz bugün itibariyle Geekbench veritabanında göründü. Veriler bazı özelliklerinin yanı sıra CPU performansını da ortaya çıkardı. Şimdi listelemenin ayrıntılarına bir göz atalım.

Samsung Galaxy S23 Cihazının Geekbench’te Sızdırılan Tüm Özellikleri

Listelemeye göre Samsung Galaxy S23, SM-S911U model numarasına sahip olacak. Bu model muhtemelen cihazın ABD varyantı için geçerli. Cihaz “Kalama” kod adlı bir anakarta ve 3.36GHz hızında çalışan bir ana çekirdek ile gelecek. Buna ek olarak 2.80GHz hızında çalışan dört çekirdeğe ve 2.02GHz hızında çalışan üç verimlilik çekirdeğine de ev sahipliği yapacak. Çekirdek özelliklerini saydığımız yonga setinde ayrıca Adreno 740 GPU yer alıyor ve bu durum da bunun yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 yongası olduğunu oldukça doğruluyor

İşlemci ile eşleştirilmiş 8GB RAM bulunuyor. 8GB RAM’li modelin 128GB depolama alanıyla gelmesini bekleyebiliriz, 12GB RAM’li model ise muhtemelen 256GB depolama alanına sahip olacaktır. Ayrıca cihaz kutudan Android 13 ile çıkacak. Benchmark sonuçlarına geçecek olursak, Galaxy S23 Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 1524 puan ve çok çekirdek testinde 4597 puan alıyor. Bu sonuçlara göre, Snapdragon 8 Gen 2 çipinin mevcut Snapdragon 8+ Gen 1 çipine göre CPU performansında önemli bir gelişme sunmayacağı açıkça gözüküyor.

Samsung Galaxy S23 Serisi İle Alakalı Diğer Sızıntılar

Telefonla ilgili diğer özellikler de sızdırıldı. Kaynaklara göre Galaxy S23 serisi Bej, Siyah, Yeşil ve Açık Pembe olmak üzere 4 farklı renkte satışa sunulacak. S23, 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç Full HD+ AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. 50MP birincil kamera da dahil olmak üzere üçlü bir kamera modülü ile gelecek. Ayrıca 12MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kamera da modül içinde yer alacak. Telefonda özçekimler için 12MP değerinde bir ön kamera bulunacak. Cihaz tasarım boyutunda çoğunlukla mevcut Galaxy S22 ile aynı olacak, ancak S22’deki 3.700mAh bataryaya kıyasla daha büyük bir batarya ile gelmesi muhtemel.

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