Samsung Galaxy S21+, oldukça ince çerçeveleriyle görüntülendi!

Haberleriyle gündemde oldukça fazla yer tutan S21 serisinden yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. 14 Ocak’ta tanıtılması beklenen cihazın yeni görselleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşımdaki fotoğraflarda ise cihazın ince çerçeveleri oldukça dikkat çekici görünüyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S21 Ultra, altına kaplandı!

reklam

Henüz resmi olarak lansmanı gerçekleştirilmemiş olsa da Galaxy S21 ailesiyle alakalı hemen hemen bütün detaylar sızdırılmış görünüyor. 14 Ocak 2021’de tanıtılması beklenen yeni S serisine ait yeni sızıntılar, hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Cihazın şimdiye dek birkaç kez canlı çekilmiş görüntüleri paylaşılsa da son gelen sızıntı cihazın ekranı hakkında daha fazla detayı içeriyor.

S21+, ince ve eşit çerçevelerle geliyor

Android camiasında ekran tarafında en çok eleştirilen konulardan biri, hiç şüphesiz eşit olmayan çerçeve kalınlıkları olmuştur. Ürettiği panellerle sektörde hatrı sayılır miktarda müşterisi bulunan Samsung, S Serisinde eşit çerçeve kalınlığı konusunda bir hayli önem vermiş görünüyor. MauriQHD isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ve S21+ modeline ait olduğu iddia edilen görsellerde cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Samsung’un ekranın tüm kenarlarında aynı çerçeve kalınlığını koruyabilmesi, S21+ görselinde oldukça dikkat çeken bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran altı kamera sonraki seride gelebilir

Arka tarafta yer alan kamerakompartmanı tasarımındaki radikal değişim haricinde gözlerden kaçmayan bir diğer detay ise ön kamera deliği. Ekranın üst orta kısmında yer alan ve Infinity-O olarak isimlendirilen kamera deliği, bir hayli küçültülmüş. S21 serisi hakkında öne sürülen ekran altı kamera iddiaları da son gelen tüm sızıntı görseller gibi bunlarla da yalanlamış oluyor. SamMobile’da yer alan habere göre ise sektörde, Samsung tarafının ekran altı kamerayı bir sonraki modelde konumlandırması beklentisi hakim.