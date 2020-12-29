Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21+, oldukça ince çerçeveleriyle görüntülendi!
Haberleriyle gündemde oldukça fazla yer tutan S21 serisinden yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. 14 Ocak’ta tanıtılması beklenen cihazın yeni görselleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşımdaki fotoğraflarda ise cihazın ince çerçeveleri oldukça dikkat çekici görünüyor.
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Henüz resmi olarak lansmanı gerçekleştirilmemiş olsa da Galaxy S21 ailesiyle alakalı hemen hemen bütün detaylar sızdırılmış görünüyor. 14 Ocak 2021’de tanıtılması beklenen yeni S serisine ait yeni sızıntılar, hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Cihazın şimdiye dek birkaç kez canlı çekilmiş görüntüleri paylaşılsa da son gelen sızıntı cihazın ekranı hakkında daha fazla detayı içeriyor.
S21+, ince ve eşit çerçevelerle geliyor
Android camiasında ekran tarafında en çok eleştirilen konulardan biri, hiç şüphesiz eşit olmayan çerçeve kalınlıkları olmuştur. Ürettiği panellerle sektörde hatrı sayılır miktarda müşterisi bulunan Samsung, S Serisinde eşit çerçeve kalınlığı konusunda bir hayli önem vermiş görünüyor. MauriQHD isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ve S21+ modeline ait olduğu iddia edilen görsellerde cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Samsung’un ekranın tüm kenarlarında aynı çerçeve kalınlığını koruyabilmesi, S21+ görselinde oldukça dikkat çeken bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.
Ekran altı kamera sonraki seride gelebilir
Arka tarafta yer alan kamerakompartmanı tasarımındaki radikal değişim haricinde gözlerden kaçmayan bir diğer detay ise ön kamera deliği. Ekranın üst orta kısmında yer alan ve Infinity-O olarak isimlendirilen kamera deliği, bir hayli küçültülmüş. S21 serisi hakkında öne sürülen ekran altı kamera iddiaları da son gelen tüm sızıntı görseller gibi bunlarla da yalanlamış oluyor. SamMobile’da yer alan habere göre ise sektörde, Samsung tarafının ekran altı kamerayı bir sonraki modelde konumlandırması beklentisi hakim.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 ve X60 Pro tanıtıldı
Yılın bombalarından olacak Vivo X60 ve X60 Pro tanıtıldı. Bugün lansmanı yapılan telefon Çin’de ön siparişe açılmış durumda.
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Akıllı telefon dünyası için yılın son günleri oldukça hareketli geçiyor. Dün tanıtılan Xiaomi Mi 11 haberleri gelmeye devam ederken bugün de Vivo, merakla beklenen telefonları Vivo X60 ve X60 Pro model akıllı telefonlarını yaptığı bir lansmanda duyurdu. Her iki model de işlemci ve ekran konusunda benzer özelliklere sahip olsalar da kamera, RAM ve depolama konusunda birbirlerinden ayrılıyorlar.
Vivo X60 ve X60 Pro teknik özellikleri
Her iki telefonda Samsung tarafından geliştirilen, 5 nanometre Exynos 1080 işlemci, 6,56 inç 2376×1080 FHD+ 120Hz AMOLED ekran ve 33W hızlı şarj desteğine sahip. X60 4300 mAh batarya ile gelirken X60 Pro 4200mAh kapasiteye sahip. Bir diğer temel fark ise RAM ve depolama kısmında. X60, 8GB RAM 128/256 ve 12GB RAM 256 GB seçenekleri sunarken, X60 Pro, 12GB RAM 256 GB depolama ile başlayacak. Her iki telefon da UFS 3.1 hızlı depolama standardını destekleyecek. X60 7.4 mm kalınlığa 176,2 gram ağırlığa, X60 Pro ise 7.59 mm kalınlığa 178 gram ağırlığa sahip olacak. Her iki telefon da , Android 11 üzerine kurulu, Origin OS ile gelecek. Kamera ise bu telefonların asıl ayrıldığı nokta olacak. X60 Pro, 48 MP Sony IMX598 sensör kullanan ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera, 13 MP portre modu sunan kamera ve 8MP telefoto özelliği sunan dörtlü bir kamera düzeneği ile gelecek. 5X optik zoom, 60X dijital zoom ile gelecek. X60 ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 13 MP telefoto kamerayla gelerek 2X optik zoom destekleyecek.
Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu
Vivo X60 serisi, özellikle kamera kısmına yaptığı vurguyla ön plana çıkıyor. Zeiss ile özel bir iş birliğine giden firma telefonlarının fotoğraf kabiliyetleri konusunda oldukça iddialı. Lansmanda verilen bilgilere göre fotoğraf kalitesi, yeni bir seviyeye ulaşmış durumda. Vivo X60 Pro modelinin kullandığı AOA teknolojisi sayesinde lense giren ışık geçen yılın modeline göre %16,8 artarak f/1.48 diyafram aralığına ulaşmış durumda. Telefonlarda kullanılan Zeiss lensler; 25mm ikinci nesil ana kamera lensi, 50mm profesyonel portre lensi, 16mm geniş açı lensi ve 125mm periskop lens. Şirket kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her senaryoyu düşünmüş gibi.
Fiyatı ve renk seçenekleri
Dünyanın en ince 5G akıllı telefonu olan Vivo X60 serisi, iki renkli arka paneller ile gelecek. Bu seçenekler; mavi mor karışımı, mavi beyaz karışımı ve siyah olacak. Telefonun fiyatı standart model için 8 RAM 128GB – ¥3498 (430 Euro), 8+256GB – ¥3798 (470 Euro), 12+256GB – ¥3998. Pro versiyonu için ise 12+256GB – ¥4498 (560 Euro). Telefonlar 8 Ocak tarihinde satışa çıkacak.
Pro plus modeli yolda
Lansmanda aynı zamanda bir adet telefon daha duyuruldu. Vivo X60 Pro+ olarak adlandırılacak telefonun, ailenin diğer üyeleriyle ayrıldığı nokta ise, işlemci kısmı olacak. Ocak ayında tanıtılması beklenen farklı neler sunacak şu an için net değil.
Gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Ekran altı kameralı telefon parçalarına ayrıldı!
Akıllı telefon sektöründe yaşanan son gelişmelerden birisi, “ekran altı kamera” teknolojisi oldu. ZTE Axon 20 5G adlı akıllı telefon modeli, selfie kamerasını ekranın altına konumlandırarak dünyada bir ilki başardı. Yani bu telefonun selfie kamerası, birçoğumuzun akıllı telefonlarındaki gibi siyah bir nokta olarak ekranın herhangi bir yerinde yer almıyor, tamamen görünmez hâlde.
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JerryRigEverything kullanıcı adlı YouTuber’ı ise bir teknoloji editörü olarak yakından tanıyoruz. Kendisinin “teardown” denilen “parçalarına ayırma” videoları da oldukça meşhur. Bu kullanıcı, bu serisindeki yeni videosuna da dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu ZTE Axon 20 5G’yi konuk etmiş.
Aslında ZTE firması, “under-display camera” veya “UDC” gibi isimlerle bilinen bu teknolojinin nasıl çalıştığıyla ilgili bazı paylaşımlar gerçekleştirdi. Fakat sunucu Zack Nelson, bu teorik kısmı geçerek donanımsal yönden bir inceleme yapmak istemiş. Teorik açıklamalarda da bu ekran altı kameranın olduğu bölümdeki ekranın daha düşük çözünürlüklü olduğu, bu sayede ışık geçirgenliğinin bulunduğu belirtilmişti.
Videodan gördüğümüz üzere ZTE Axon 20 5G’nin parçalarına ayrılma işlemi sorunsuz gerçekleşmiş. Fakat sunucu, cihazın bataryasının oldukça kuvvetli şekilde yapıştırıldığını ve zor çıkartıldığını da belirtiyor. Bu haberimizi ilgilendiren kısım ise videonun 4:20 süresinde başlıyor. Sunucu o süreden itibaren selfie kamerasının bulunduğu ekran bölümünü göstererek detaylarını anlatıyor. Görüntülerden de gördüğümüz üzere ekran altı kamerasının bulunduğu kısım saydam ve arka tarafı görülebiliyor.
Bu yeni özelliğin birçok açıdan faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat internette bu cihaz ile çekilmiş fotoğrafları inceleyecek olursanız, görüntü kalitesinin standart selfie kameralarına göre daha düşük olduğunu farkedeceksiniz. Tabii bu teknolojinin zamanla çok daha iyi seviyelere getirileceğine de kesin gözüyle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia TA-1322 tasarım ve bazı özellikleri FFC listesinde görüldü
Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasında TA-1322 model numarasıyla birlikte ortaya çıktı.
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Bundan önce Nokia TA-1322 telefonu Rusya sertifika sitesinde görülmüştü. Bu sefer FCC sertifikası listesinde gözükürken, listede aynı zamanda cihazın arka yüzünün şemasıyla birlikte bazı özellikleri de görülebiliyor.
FCC diyagramından görülebildiği kadarıyla akıllı telefonun arkasındaki kamera modülü yuvarlak şekilde olacak. Parma okuma özelliği de yine telefonun arkasında görülebiliyor. Yeni Nokia cihazının güç tuşu ve ses açma kapama tuşları ise sağ tarafta yerlerini alıyorlar.
FCC belgesinde akıllı telefonun bazı özelliklerinin bilgisine de ulaşılabiliyor. Belgede 4000mAh batarya göze çarparken, bağlantı alanında ise LTE desteğinin yanında Bluetooth desteği görülebiliyor. Buna ek olarak telefonun Wi-Fi desteğinin de 2.4GHz olduğunu da söyleyebiliyoruz.
Önceden gelen sızıntılarla ve bilgilerle beraber cihazın sene sonunda çıkması öngörülüyordu. Şimdi ise bu listelemeyle de tahmin edilebileceği üzere Nokia, planlarını 2021 yılı için kurmuşa benziyor.
Nokia’nın TA-1322 model numaralı bu yeni telefonunun piyasaya çıkacağı isim ise hala bilinmiyor. Ancak ortalıkta dolaşan bazı söylentilerden yola çıkarak bunun Snapdragon 690 SoC yonga setiyle gelmesi beklenen Nokia 7.3 5G akıllı telefonunun başka bir modeli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ki hatırlanacağı üzere 7.3 de bu yıl için çıkması öngörülen ama seneye kalan telefonlar arasında idi.
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