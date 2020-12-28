Samsung Galaxy S21 Ultra altına kaplandı

Japon şirket tarafından önümüzdeki yılın amiral gemisi olarak tanıtılacak olan model Sony Xperia 1 III birçok teknik özelliği ve fiyatıyla sızdırıldı. Twitter’da yaptığı birçok sızıntı paylaşımıyla dikkat çeken Anthony’nin paylaştığı bilgilere göre cihaz 4K OLED HDR ekrana, Snapdragon 888’e ve 1,199 dolarlık fiyata sahip olacak.

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Sony Xperia 1 III de Snapdragon 888’e sahip olacak!

Snapdragon 888 önümüzdeki yıla damga vuracak işlemcilerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi, Realme ve Vivo tarafından farklı telefonlarda kullanılacağı sızdırılan işlemci son olarak Samsung Galaxy S21 ile Geekbench’te görülmüştü. Bugünkü sızıntıyla beraber Sony Xperia 1 III modelinde de bulunacağı bildirilen işlemciyi 8 GB RAM ve 256 depolama alanı destekleyecek.

6.5 inçlik 4K OLED HDR ekrana da sahip olacak olan telefonda bu ekran şu anki Xperia 1 II’ye göre %15 daha fazla parlaklık sunacak. Xperia telefonlardan yıllardır alışık olduğumuz kilit tuşunda parmak izi ve suya karşı dayanıklılık özellikleri de sunulmaya devam ediyor. 1,199 dolarlık fiyatla satışa sunulacağı düşünülen telefon üzerinde Sony uzun süredir çalışmakta. Hatta eylül ayında Sony’nin bu telefonu 2021’in ilk aylarında tanıtacağı dahi söylentilere konu olmuştu. Ancak bu söylenti şimdilik gerçekleşeceğe benzemiyor. Ancak şunu da bildirmekte fayda var ki bu bilgiler de herhangi bir kesinliğe sahip değil. Şirketler her zaman son dakika değişikliği yapmaya meyilli olabiliyor ya da bazen sızıntı kaynakları yanlış bilgi verebiliyor.