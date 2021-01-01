Samsung Galaxy S21 için resmi tanıtım videosu yayınlandı!

Samsung Galaxy S21 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. ‘Yeni bir Galaxy bekliyor’ başlığı ile yayınlanan videoda, Galaxy S21’in tanıtımının yaklaştığı vurgulanıyor.

Samsung’un yeni S-serisi yakında piyasaya çıkmış olacak. Diğer modellere göre daha erken tanıtılacak olan Galaxy S21 serisinin yaklaştığını Samsung da hissettiriyor. Samsung’un resmi YouTube hesabından paylaşılan 30 saniyelik videoda Samsung Galaxy S21 serisinin çok yakında geleceği mesajı verildi.

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‘Yeni bir Galaxy bekliyor’ başlığında yayınlanan videoda, Galaxy S serisinin tüm modellerinin tasarım evrimi gösteriliyor. Daha sonra takvim 2020’den 2021 yılına akıyor ve yeni bir Galaxy modelinin geleceği net bir şekilde duyuruluyor.

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Galaxy S21 ailesinin özellikleri!

Samsung Galaxy S21 serisi modellerinin özellikleri artık hemen hemen belli diyebiliriz. Cihazların özelliklerine şöyle kısaca göz atacak olursak Galaxy S21, 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ 120Hz bir ekran ile gelecek.

Gücünü Snapdragon 875‘den alacak olan cihaz 4000mAh‘lik bataryaya sahip olacak. Android 11 işletim sistemi kullanan cihaz 12MP+12MP+64MP‘lik kamera grubu ile gelecek. Aynı zamanda dijital zoom özelliğine sahip olacak.

Galaxy S21+’a baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz’lik bir ekran bizleri karşılıyor. Yine Snapdragon 875 yonga setine sahip olan cihaz 4800mAh‘lik batarya ile geliyor. Android 11 ile çalışan Galaxy S21+ kamera olarak S21 ile aynı özelliklere sahip.

Serinin en üst modeli Galaxy S21 Ultra ise 6.8 inç büyüklüğünde 120Hz adaptif ekran ile gelecek. Yine Snapdragon 875 yonga setine sahip olacağı bilinen cihaz, 5000mAh batarya ve Android 11 ile birlikte gelecek. Arka kısmında ise 108MP+12MP+10MP+10MP‘lik kamera grubu yer alacak. Ayrıca S21 Ultra 10x katlanmış periskop ve 3x standart zoom lens ile birlikte gelecek.

Tanıtım tarihinin 14 Ocak olduğu bilinen Samsung Galaxy S21 Serisi, yine bilinenlere göre 28 Ocak’a kadar ön sipariş ile satılacak. Ancak fiyatlarının ne kadar olduğu şimdilik belli değil. Bakalım Samsung, bu üç model için ne kadar fiyat biçmiş.

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