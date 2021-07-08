Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE özellikleri netleşiyor
Samsung, S20 FE’de yaşanan Exynos çip sıkıntısından sonra Snapdragon 865 işlemci bulunduran modelini satışa sunmuştu. Ülkemizde henüz satılmaya başlayan bu modelden sonra Galaxy S21 FE modelinin ayak sesleri duyulmaya başladı.
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Önceki modelinde olduğu gibi birbirinden farklı renklerle gelmesi planlanan Samsung Galaxy S21 FE 5G olduğuna inanılan bir telefon kısa süre önce FCC’den geçti ve bu süreçte telefon hakkında birkaç önemli ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Şuanda cihazın Çin versiyonu görünüşe göre TENAA sertifikasyon ajansından da geçti.
MyFixGuide tarafından bildirildiği üzere listede söz konusu cihazın SM-G9900 model numarasını taşıdığını gösteriyor. Buna karşılık olarak da ABD Galaxy S21 FE modelinin SM-G990U etiketini kullanacağına inanılıyor. Ek olarak TENAA listesindeki cihazın 5G bağlantılı çift SIM desteğine sahip olacağı bildiriliyor.
Galaxy S21 FE’nin boyut detayları da ortaya çıktı. Listeye göre cihaz, 7,9 mm kalınlığında ve 155.7 mm uzunluğunda olması bekleniyor. Telefonun eninin “4.5mm” olarak belirtilmiş ancak bir hata üzerine böyle yazılmış olması gerekiyor. Galaxy S20 FE modeline baktığımızda 159,8 mm uzunluğunda, 74,5 mm eninde ve 8,4 mm kalınlığındaydı. Daha küçük bir kasanın olması Galaxy S21 FE’nin kullanımını daha kolaylaştıracak olması anlamına geliyor.
Raparo göre diğer teknik özelliklerle baktığımızda 4,370 mAh pil ile 6,4 inçlik bir ekran yer alıyor. Samsung, genelde iki farklı model olarak (Exynos ve Snapdragon versiyon) çıkarttığı için telefonların birinde 4.500 mAh değerinde bir pil görebiliriz. Bu ayrıntılar ek olarak FCC listesinde S21 FE’nin 45W hızlı şarj desteğinin olacağı ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.0 desteği, NFC ve Kablosuz şarj olma gibi ağ bağlantılarının olduğunu söylemek mümkün.
Ek olarak, Çin ve ABD varyantları birkaç yönden farklılık gösterebileceğini de söylemek gerekiyor. Cihazın onayı için de bir süre beklememiz gerekebilir. Galaxy S21 FE’nin Temmuz ayı sonlarında veya Ağustos ayı başlarında piyasaya sürüleceği söylenen Galaxy Z Fold 3’ten sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte ülkemize Exynos ile mi yoksa Snapdragon versiyonla mı geleceği konusunda elimizde bir bilgi bulunmuyor. Umarız Galaxy S20 FE modelinde olduğu gibi Exynos versiyon ile gelmez ve direk Snapdragon versiyon ile gelir.
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Akıllı Telefonlar
Bu uygulama telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçüyor!
Genellikle “su geçirmez” olarak adlandırılan IP dereceli suya dayanıklı telefon satın alan kullanıcıların bile her zaman dikkatli olması gerektiği her yerde dile getiriliyor. Yepyeni amiral gemilerinin mükemmele yakın bir tasarım kalitesi olarak lanse edilmiş ve suya dayanıklı olarak tüketicilere sunulmuş olsa bile muhtemelen uzun kullanımlar sonucunda veya herhangi bir tamirat sonrasında bu özelliğini kaybedecek. Peki bir uygulama ile telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçebilir misiniz?
Bakmakta fayda var: Samsung Galaxy S21 FE özellikleri netleşiyor
Eğer telefonunuzun suya dayanıklılığını kendinizin test etme gibi bir fikriniz varsa bunu gerçekten suya sokmadan da test etmenin bir yolu var gibi gözüküyor. Özellikle bunu yapmak ücretsiz ve kolaysa bu fikir daha da önem kazanıyor. Bundan bir hafta önce, Google Play mağazasında tam olarak bu amaca yönelik bir uygulama ortaya çıkmış gibi görünüyor. Söz konusu uygulama Water Resistance Tester 1 Temmuz’da piyasaya sürülmüş ve akıllı telefonunuzun IP67 ve IP68 su geçirmezlik contalarını test etmenize yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Uygulamanın geliştiricisi Ray W’ye göre uygulama, suya dayanıklılık testini telefonun yerleşik barometresini kullanarak yapıyor. En son güncellemesinden itibaren uygulama, telefonun gerçekten bir barometresi olup olmadığını da kontrol ediyor, bu yüzden en azından bu bilgiyi almak için bile kullanılabilir.
Uygulama şu şekilde işliyor; Test sırasında uygulama, kullanıcının telefonuna sıkıca basmasını istiyor ve içerideki barometreden aldığı basınç verilerini, kullanıcının telefonun aşağısına basmadığındaki basınç ile karşılaştırıyor. Böylece buna karşılık olarak kullanıcıya su geçirmezlik contalarının dayanıp dayanmadığı konusunda anşaılır bir derecede doğru bir sonuç vermesi bekleniyor.
Uygulamayı indiren kullanıcılarının yorumlarına bakıldığında çoğunlukla olumlu olduğunu, kullanıcılar birkaç telefonu test ettiğini ve doğru sonuçlar aldığını iddia ediyor. Her halükarda, bu uygulamayı denemek faydalı olabilir tabii ancak telefonun sıvı direncinin hala dayandığı görülse bile telefonunuzu her zaman ve her türlü sıvılardan uzak tutmak hem sizin için hem de telefonunuzun sağlıklı çalışması için daha iyi.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 ailesi resmi olarak Türkiye’de satışa çıkıyor!
OnePlus dünyada fazlasıyla fan kitlesine sahip olan ve 8 serisine kadar amiral katili modeller piyasaya sürmesiyle adından sıklıkla söz ettiren markalardan bir tanesi olmuştu. Şimdi ise OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ülkemizde satışa çıkıyor.
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Daha öncesinde ülkemize ithalatçı olarak 5 ve 5T serileri satılan markanın resmi olarak geçen sene 7T, 8 ve 8 Pro modeli OnePlus Türkiye Garantili olarak satışına başlanmıştı. Şimdi ise 9 ailesinin Türkiye’ye geleceği kesinleşti ve Hepsiburada üzerinde listelendi.
4 Ağustos 2021 tarihinde stoklara gireceği belirtilen modellerin fiyatları da açıklanmış durumda. OnePlus 9 5G, 8GB RAM ve 128GB modeli 11.499TL’den satışa başlayacak. Modelin teknik özelliklerine bakacak olursak;
- 6,55 inç Full HD+ AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10 + DCI P3 renk gamutu, 1100 nit parlaklık,
- Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, Adreno 660 GPU,
- 8 / 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 / 256 GB UFS 3.1 dahili bellek,
- Android 11 tabanlı OxygenOS 11 arayüz,
- Dolby Atmos stereo sistem hoparlör,
- 48 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera; aynı kamera ile 4 cm’ye kadar makro çekim, 2 MP monokrom kamera, 16 MP ön kamera,
- 65 watt Warp hızlı şarj, 4.500 mAh pil.
OnePlus’ın diğer markaların amiralleriyle yarışan modeli olan OnePlus 9 Pro 5G ise 12GB RAM ve 256GB modeliyle satışa çıkacak. Bu modelin fiyatı ise 14.499TL olarak belirlenmiş durumda. Teknik özelliklerine bakacak olursak OnePlus 9 ile benzer özellikler barındırıyor;
- 6.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10 + ve sRGB desteği DCI P3 renk gamutu, 1.300 nit parlaklık,
- Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ve Adreno 660 GPU,
- 8 /12 GB LPDDR5 RAM ve 128 /256 GB UFS 3.1 dahili bellek,
- Android 11 tabanlı OxygenOS 11 arayüzü,
- Dolby Atmos stereo sistem hoparlör,
- 48 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ; aynı kamera ile 4 cm’ye kadar makro çekim, 3,3x optik ve 30x’e kadar dijital zoom, 8 MP telefoto lens 2 MP monokrom kamera, 16 MP ön kamera,
- IP68 sertifikalı su geçirmezlik,
- 65 watt Warp hızlı şarja sahip 4.500 mAh pil,
İlk tanıtımının yapıldığı zaman heyecan verici özelliklerle karşımıza çıkan modeller özellikle kamera anlamında kendini odlukça geliştirmiş gözüküyor. Dünyaca ünlü Hasselblad ile iş birliği yapan OnePlus’ın ülkemizde nasıl bir pazar payına sahip olacağı da merak konusu. Ayrıca orta seviyede konumlandırılan model OnePlus Nord N10 5G modeli de 4299TL’den satışta.
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Akıllı Telefonlar
POCO M3 Pro 5G Türkiye’de satışa başladı
Erken satış fırsatıyla POCO M3 Pro 5G, özel indirim ve hediye teklifleri ile birlikte Xiaomi Mağazalarında ve online satış kanallarında kullanıcılarını bekliyor. POCO M3 Pro 5G, 3.199 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışta.
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MediaTek Dimensity 700 işlemci ile donatılan POCO M3 Pro 5G, dikkat çeken fiyatıyla performans ve eğlence deneyimi sunuyor. Dünya genelinde genç teknoloji tutkunları arasında popüler bir marka olan POCO, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’yi Türkiye’de piyasaya sundu. MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan akıllı telefon, 5G çift SIM desteği ve 90Hz ekranıyla performans ve eğlence deneyiminin yanı sıra uzun pil ömrü için optimum güç verimliği sağlıyor.
İçindekiler
MediaTek Dimensity 700 ile 5G hızı ve çift 5G bekleme özellikleri sunuyor
POCO, genel performans ve hız sunmak için MediaTek Dimensity teknolojisini ilk kez kullanıyor. Bu güçlü platform, 7nm işlemci teknolojisi sayesinde daha uzun pil ömrü için güç tüketimini en aza indirirken performansıyla da dikkat çekiyor. Entegre 5G modem ile SIM kartlarının fiziksel olarak değiştirilmesine gerek kalmadan her zaman açık 5G özelliği sağlayan çift 5G bekleme modunu destekliyor.
POCO M3 Pro 5G’nin performansı aynı zamanda eğlenceli bir deneyimi sunuyor. İşlemcisi, 2.2GHz’ye kadar çalışan iki yüksek kapasiteli Cortex-A76 çekirdekle gelişmiş bir sekiz çekirdekli mimariye sahip. İşlemci, ayrıca ilave yüzde 30 performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-G57 GPU ile eşleştirilmiş. Tüm bunların yeni UFS 2.2 depolama teknolojisiyle bir araya gelmesi cihazın, grafik ağırlıklı oyunların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesini ve videoların izlenebilmesini sağlıyor. POCO M3 Pro 5G’nin, 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.
90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla POCO M3 Pro eğlence savaşçısına dönüşüyor
İşlemcinin özellikleriyle eşleşen POCO M3 Pro 5G’nin ekranı, kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarıyor. POCO M3 Pro 5G, 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha iyi görseller ve daha akıcı bir deneyim sunuyor. Model ayrıca, DotDrop özelliğine sahip POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ile yükseltilmiş. DynamicSwitch özelliği, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz arasında otomatik olarak geçiş yapmasını sağlayarak yenileme hızının içeriğe göre uyarlanmasına ve güç tasarrufu elde edilmesine olanak tanıyor.
1080p çözünürlükte net görüntüler üreten 6,5 inç FHD+ ekrana sahip olan cihazın ön kısmındaki iki adet, arka kısmındaki bir adet ışık sensörü, ışığın 360° algılanmasına olanak tanıyor. Bu, optimum görünüm için parlaklık düzeyinin 4096 kademede akıllı ve hassas bir şekilde ayarlanabilmesini sağlıyor.
48MP üçlü kamera kurulumu ve uzun ömürlü piliyle eksiksiz bir deneyim sunuyor
48MP ana kameranın yanında 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip üçlü kamera kurulumu, POCO M3 Pro 5G’nin çok yönlü kullanıcı deneyimini tamamlıyor. 48MP ana kamera, kullanıcıların özellikle düşük ışığa sahip ortamlarda daha net ve ayrıntılı görüntüler alabilmelerini sağlıyor. Gece Modu, Hızlandırılmış Video ve Zamanlı seri çekim gibi çeşitli yazılım özellikleri kamera kurulumunun kullanım alanlarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve video alanlarında yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.
Tüm bu özellikler 2 ve daha fazla gün kullanım ömrü sunan 5.000mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazlarını kısa süre içinde şarj ederek hızla kullanmaya başlayabiliyor.
Ergonomik üç boyutlu kavisli tasarımla kalabalığın arasından sıyrılın
POCO M3 Pro 5G’nin farklıbir görünüme sahip olması için genel akıllı telefon tasarımlarından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3D kavisli arka tasarımı ve parlak kaplamasıyla cihaz, şık ve kaliteli görünümüyle dikkat çekiyor. POCO’nun tasarım tarzını tamamlayan cihazın sarı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. Tasarımında kullanılabilirliğin ön planda tutulduğu cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi özellikler ile birlikte geliyor.
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Samsung Galaxy S21 FE özellikleri netleşiyor
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