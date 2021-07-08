Samsung Galaxy S21 FE özellikleri netleşiyor

Samsung, S20 FE’de yaşanan Exynos çip sıkıntısından sonra Snapdragon 865 işlemci bulunduran modelini satışa sunmuştu. Ülkemizde henüz satılmaya başlayan bu modelden sonra Galaxy S21 FE modelinin ayak sesleri duyulmaya başladı.

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Önceki modelinde olduğu gibi birbirinden farklı renklerle gelmesi planlanan Samsung Galaxy S21 FE 5G olduğuna inanılan bir telefon kısa süre önce FCC’den geçti ve bu süreçte telefon hakkında birkaç önemli ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Şuanda cihazın Çin versiyonu görünüşe göre TENAA sertifikasyon ajansından da geçti.

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MyFixGuide tarafından bildirildiği üzere listede söz konusu cihazın SM-G9900 model numarasını taşıdığını gösteriyor. Buna karşılık olarak da ABD Galaxy S21 FE modelinin SM-G990U etiketini kullanacağına inanılıyor. Ek olarak TENAA listesindeki cihazın 5G bağlantılı çift SIM desteğine sahip olacağı bildiriliyor.

Galaxy S21 FE’nin boyut detayları da ortaya çıktı. Listeye göre cihaz, 7,9 mm kalınlığında ve 155.7 mm uzunluğunda olması bekleniyor. Telefonun eninin “4.5mm” olarak belirtilmiş ancak bir hata üzerine böyle yazılmış olması gerekiyor. Galaxy S20 FE modeline baktığımızda 159,8 mm uzunluğunda, 74,5 mm eninde ve 8,4 mm kalınlığındaydı. Daha küçük bir kasanın olması Galaxy S21 FE’nin kullanımını daha kolaylaştıracak olması anlamına geliyor.

Raparo göre diğer teknik özelliklerle baktığımızda 4,370 mAh pil ile 6,4 inçlik bir ekran yer alıyor. Samsung, genelde iki farklı model olarak (Exynos ve Snapdragon versiyon) çıkarttığı için telefonların birinde 4.500 mAh değerinde bir pil görebiliriz. Bu ayrıntılar ek olarak FCC listesinde S21 FE’nin 45W hızlı şarj desteğinin olacağı ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.0 desteği, NFC ve Kablosuz şarj olma gibi ağ bağlantılarının olduğunu söylemek mümkün.

Ek olarak, Çin ve ABD varyantları birkaç yönden farklılık gösterebileceğini de söylemek gerekiyor. Cihazın onayı için de bir süre beklememiz gerekebilir. Galaxy S21 FE’nin Temmuz ayı sonlarında veya Ağustos ayı başlarında piyasaya sürüleceği söylenen Galaxy Z Fold 3’ten sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte ülkemize Exynos ile mi yoksa Snapdragon versiyonla mı geleceği konusunda elimizde bir bilgi bulunmuyor. Umarız Galaxy S20 FE modelinde olduğu gibi Exynos versiyon ile gelmez ve direk Snapdragon versiyon ile gelir.