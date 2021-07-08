OnePlus 9 ailesi resmi olarak Türkiye’de satışa çıkıyor!

Erken satış fırsatıyla POCO M3 Pro 5G, özel indirim ve hediye teklifleri ile birlikte Xiaomi Mağazalarında ve online satış kanallarında kullanıcılarını bekliyor. POCO M3 Pro 5G, 3.199 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışta.

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MediaTek Dimensity 700 işlemci ile donatılan POCO M3 Pro 5G, dikkat çeken fiyatıyla performans ve eğlence deneyimi sunuyor. Dünya genelinde genç teknoloji tutkunları arasında popüler bir marka olan POCO, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’yi Türkiye’de piyasaya sundu. MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan akıllı telefon, 5G çift SIM desteği ve 90Hz ekranıyla performans ve eğlence deneyiminin yanı sıra uzun pil ömrü için optimum güç verimliği sağlıyor.

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MediaTek Dimensity 700 ile 5G hızı ve çift 5G bekleme özellikleri sunuyor

POCO, genel performans ve hız sunmak için MediaTek Dimensity teknolojisini ilk kez kullanıyor. Bu güçlü platform, 7nm işlemci teknolojisi sayesinde daha uzun pil ömrü için güç tüketimini en aza indirirken performansıyla da dikkat çekiyor. Entegre 5G modem ile SIM kartlarının fiziksel olarak değiştirilmesine gerek kalmadan her zaman açık 5G özelliği sağlayan çift 5G bekleme modunu destekliyor.

POCO M3 Pro 5G’nin performansı aynı zamanda eğlenceli bir deneyimi sunuyor. İşlemcisi, 2.2GHz’ye kadar çalışan iki yüksek kapasiteli Cortex-A76 çekirdekle gelişmiş bir sekiz çekirdekli mimariye sahip. İşlemci, ayrıca ilave yüzde 30 performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-G57 GPU ile eşleştirilmiş. Tüm bunların yeni UFS 2.2 depolama teknolojisiyle bir araya gelmesi cihazın, grafik ağırlıklı oyunların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesini ve videoların izlenebilmesini sağlıyor. POCO M3 Pro 5G’nin, 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.

90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla POCO M3 Pro eğlence savaşçısına dönüşüyor

İşlemcinin özellikleriyle eşleşen POCO M3 Pro 5G’nin ekranı, kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarıyor. POCO M3 Pro 5G, 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha iyi görseller ve daha akıcı bir deneyim sunuyor. Model ayrıca, DotDrop özelliğine sahip POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ile yükseltilmiş. DynamicSwitch özelliği, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz arasında otomatik olarak geçiş yapmasını sağlayarak yenileme hızının içeriğe göre uyarlanmasına ve güç tasarrufu elde edilmesine olanak tanıyor.

1080p çözünürlükte net görüntüler üreten 6,5 inç FHD+ ekrana sahip olan cihazın ön kısmındaki iki adet, arka kısmındaki bir adet ışık sensörü, ışığın 360° algılanmasına olanak tanıyor. Bu, optimum görünüm için parlaklık düzeyinin 4096 kademede akıllı ve hassas bir şekilde ayarlanabilmesini sağlıyor.

48MP üçlü kamera kurulumu ve uzun ömürlü piliyle eksiksiz bir deneyim sunuyor

48MP ana kameranın yanında 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip üçlü kamera kurulumu, POCO M3 Pro 5G’nin çok yönlü kullanıcı deneyimini tamamlıyor. 48MP ana kamera, kullanıcıların özellikle düşük ışığa sahip ortamlarda daha net ve ayrıntılı görüntüler alabilmelerini sağlıyor. Gece Modu, Hızlandırılmış Video ve Zamanlı seri çekim gibi çeşitli yazılım özellikleri kamera kurulumunun kullanım alanlarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve video alanlarında yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.

Tüm bu özellikler 2 ve daha fazla gün kullanım ömrü sunan 5.000mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazlarını kısa süre içinde şarj ederek hızla kullanmaya başlayabiliyor.

Ergonomik üç boyutlu kavisli tasarımla kalabalığın arasından sıyrılın

POCO M3 Pro 5G’nin farklıbir görünüme sahip olması için genel akıllı telefon tasarımlarından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3D kavisli arka tasarımı ve parlak kaplamasıyla cihaz, şık ve kaliteli görünümüyle dikkat çekiyor. POCO’nun tasarım tarzını tamamlayan cihazın sarı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. Tasarımında kullanılabilirliğin ön planda tutulduğu cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi özellikler ile birlikte geliyor.